Екстремальні місця для відпочинку в світі, включаючи Україну. Там немає бойових дій, але це найнебезпечніший туризм

Погана конкурентоспроможність, але Україна і справді зараз у лідерах найнебезпечніших місць для відпочинку. Скажіть це туристам в Одесі. Однак, мова сьогодні піде про ТОП, який існував ще задовго до російського вторгнення. В Україні є місце, де туризм мав шалену популярність та це була досить небезпечна мандрівка. Обирайте, куди б ви не поїхали відпочивати ні за які гроші в світі – сьогодні ми про екстремальні місця, разом з UAPortal.

1. Пустеля Данакіль в Ефіопії

Вирушаємо й одразу до пекла. Саме так називають це місце екстремальні мандрівники "Пекло Землі". Термометр зашкалює вище 50 градусів за Цельсієм, а земля просто кипить під ногами випускаючи фонтани отруйних газів та парів. Жахлива краса потрапляє до ТОПів фото контентів і створює щороку нові вражаючі ландшафти, завдяки великій кількості вулканів та сірчаних озер.

Моторошна краса пустелі Данакіль сповнена небеспек. Джерело: maxim-tour.if.ua Моторошна краса пустелі Данакіль сповнена небеспек. Джерело: maxim-tour.if.ua

Пустеля зовсім не "одинока", на її теренах живуть кілька ефіопських племен, яким дивним чином вдалося пристосуватися до навколишніх пекельних умов. Зазвичай місцеві досить раді туристам, тільки тому, що їх можна вбити та отримати купу сувенірів на згадку про сміливого гостя. Це не зупиняє туристів екстремалів, та їхні прогулянки пустелею відбуваються тільки у супроводі гіда-провідника.

2. Велика блакитна діра в Белізі

Краса цього місця просто вражає. Дайвери-екстремали зі всього світу злітаються, тільки щоб зробити ексклюзивні кадри та отримати досвід, що бентежить та збуджує усі нейрони мізків. Діаметр магічної воронки в морі досягає 305 метрів, а глибина 123 метри. Друге назву цьому вражаючому відпочинку дали самі дайвери і вона чудово характеризує характер воронки - "Кладовище дайверів".

Сміливе випробовування для дайверів та мисливців за унікальними підводними світлинами. Джерело: https://planetofhotels.com/ Сміливе випробовування для дайверів та мисливців за унікальними підводними світлинами. Джерело: https://planetofhotels.com/

Найсміливіші підводники спускаються на глибину не нижчу за 30 метрів, та зазвичай сміливців небагато й екскурсія закінчується на 10 метрах. Воронка має безліч печер та тунелів, якими легко заблукати, а серед її сторожів десятки акул–няньок, які раді свіжому сміливому обіду. Не дивлячись на досить явну небезпеку таємнича краса Великої блакитної діри кожного року приваблює нових туристів-дайверів, які бажають випробувати долю.

3. Дорога смерті в Болівії

Дорога в горах, від якої паморочиться у голові та перекриває подих. Майже 70 км вузької смуги, яка підіймається на висоту 3.6 км з'єднує два міста Коройко і Ла-Пас. Статистика трагічних подій на цій дорозі вражає: щороку в середньому зриваються 26 автобусів та гине до 300 людей. Впевнено себе тут почувати можна хіба що на велосипеді, якщо немає зустрічної машини, чи автобуса. Тоді розминутися вийде навряд.

Випробовування для справжніх кермувальників та нагода відчути запаморочення в голові. Джерело: https://olly-ru.livejournal.com/ Випробовування для справжніх кермувальників та нагода відчути запаморочення в голові. Джерело: https://olly-ru.livejournal.com/

Скеля з одного боку, провалля з іншого і тільки декілька ділянок де можуть проїхати одразу два транспорти. Жахливості дорозі додають хрести на узбіччі, в пам’ять про загиблих та заіржавілі спотворені скелети машин, які ніхто не прибирає.Проте краса, яка відкривається з різних рівнів дороги приводить сюди тисячі туристів, які, хоча б пішки, але досягнуть бажаної мети та отримують екстремальні враження та круті фото.

4. Озеро Натрон в Танзанії

Озеро має властивості хамелеона. Воно змінює свій колір завдяки високим температурам, фотосинтезу синьо-зелених водоростей та властивостям мінералів, які викривають його поверхню. Туристів попереджають, що купання в такій водоймі призведе до опіків та набряків шкіри, тому можна задовольнитися лише дивовижними фотографіями. Проте є істоти для яких купання в озері це чудова нагода відкласти яйця, та подарувати своїм нащадкам приємну температуру для розвитку. Це рожеві фламінго. При максимальних температурах пікового сезону вода в озері стає в’язкою, наче кисіль, а деяких місцях зовсім випаровується, залишаючи лише мінерально-сольовий слід.

Не намагайтеся тут купатися – це смертельно небезпечно. Джерело: https://znaj.ua Не намагайтеся тут купатися – це смертельно небезпечно. Джерело: https://znaj.ua

5. Королівська стежка в Іспанії

Іспанія рай для туристів і кожного року постійні шукачі пригод знаходять нові враження, такі як Камініта дель Рей. Балкон, побудований між двома стрімкими скелями, колись був просто робочою необхідністю при роботі над гідроелектростанцією. Реконструкція 2015 року дозволила зробити з локації гарну розвагу для туристів екстремалів.

Місце де пришвидшується серцебиття та підтрушує колінка. Джерело: https://feerie.com.ua/ Місце де пришвидшується серцебиття та підтрушує колінка. Джерело: https://feerie.com.ua/

Шкода, що зміни відбулися лише після 5 трагічних обставин на мосту. Сьогодні мандрівники відвідують Камініто дель Рей лише зі страховками та касками на голові. Зниження рівня небезпеки не знизило кількість адреналіну, яку ви отримаєте стоячи на вузькому проході над стрімким обривом.

6. Гора Вашингтон в США

Підкорити одну з найсмертоносніших вершин у світі наважуються одиниці. Гора Вашингтон відома швидкою зміною погоди, коли зі "затишшя перед буревієм" раптом утворюється торнадо зі швидкістю вітру 103 м/с. Температура –40 градусів за Цельсієм плюс сніжна буря і ваші шанси залишитися живим стрімко наближаються до нуля. Це майже те саме, що підкорювати Еверест, тільки на доданок шалена зміна у прогнозі погоди.

Екстремальні гірські хребти з примхливою погодою. Джерело: Фотограф: sergiumarvel/Pixabay Екстремальні гірські хребти з примхливою погодою. Джерело: Фотограф: sergiumarvel/Pixabay

7. Печера кристалів у Мексиці

Для того, щоб побачити кристали вагою в десятки тон туристи-екстремали витрачають декілька років на отримання дозволу, та ще більше зусиль на підготовку до спуску на 300 метрів. Здавалося б не так вже й глибоко, та атмосфера у печері робить її фактично кладовищем для сміливців. Маючи температуру всередині +58 градусів за Цельсієм та 100% вологість, печера зовсім непридатна для звичайного дихання. Навіть маючи необхідне обладнання ви можете прожити всередині до 20 хвилин. То для чого витрачати стільки зусиль?

Краса, яка перехоплює дихання в прямому сенсі. Джерело: https://uk.wikipedia.org/ Краса, яка перехоплює дихання в прямому сенсі. Джерело: https://uk.wikipedia.org/

Печера є унікальним родовище кристалів з селеніту, їх кількість та об’єми просто вражаючі. Здається це окрема планета зі своїм унікальним ландшафтом та магічною сяючою красою. Тож охочих більш ніж достатньо для таких умов.

8. Озеро Кавах-Іджен в Індії

Вулканічне озеро на великій висоті являє собою справжній кислотний чан. Розташовуючись у жерлі вулкана на острові Ява озеро має оманливу та досить згубну красу. Температура води сягає +60 градусів за Цельсієм, а склад води такий, що перевершує своїми небезпечними властивостями навіть сірчану кислоту. Сірчана поверхня часто загоряється, тож видовище гідне пеклу. Щоб насолодитися пекельною унікальною красою туристи готові одягати протигази та дертися на неабияку висоту.

Смертельна блакить сірчаного озера в жерлі вулкану на острові Ява. Джерело: geology.com Смертельна блакить сірчаного озера в жерлі вулкану на острові Ява. Джерело: geology.com

9. Бермудський трикутник в Атлантичному океані

Місце про яке легенд та міфів складається більше, ніж про будь-які інші дива. Океанічна зона в якій містичним чином пропадають кораблі, літаки, вертольоти та не працюють радари стало героєм безлічі документальних та фантастичних фільмів. По статистиці в цих водах трапляється хоча б одна аномальна та трагічна пригода на рік. Об’єкти просто розчиняються в просторі, а ті, кому вдалося повернутися в подробицях розповідають про телепортації та часові аномалії в загадковому трикутнику.

Містична зона в океані, де пропадають безслідно люди та кораблі. Джерело: ar25.org Містична зона в океані, де пропадають безслідно люди та кораблі. Джерело: ar25.org

Трикутник Диявола – друга назва цього місця, яке розташовується між американською Флоридою, островом Пуерто–Ріко та Бермудськими островами. Відправляючись в цю частину Атлантичного океану як турист, тричі подумайте про свою безпеку.

10. Чорнобильська зона в Україні

Після аварії на Чорнобильській атомній станції пройшло 38 років. Починаючи з 2010 року Зона відчуження відкрита для туристів. Кожного року локацію відвідують десятки тисяч туристів, як українських, так і закордонних. Гіди запевняють, що відвідування відносно безпечне та більшу загрозу представляють старі споруди, що можуть розвалитись та металеві конструкції, які можуть впасти на голову аніж радіація. Та чи дійсно радіоактивність настільки безпечна після 38 років?

Будьте відповідальними за своє життя плануючи екстремальний туризм до ЧАЕС. Джерело: https://www.bbc.com/ Будьте відповідальними за своє життя плануючи екстремальний туризм до ЧАЕС. Джерело: https://www.bbc.com/

Провідні туроператори наголошують, що у Зоні відчуження і справді існують ще досить небезпечні радіоактивні місця, та маршрути проходять не через них. Протягом туристичного маршруту ви можете купити сувеніри, почути моторошні та сумні історії від місцевих мешканців, які повернулися, щоб дожити віку в рідному місті. Однак при всіх запевненнях про безпечність, гіди наголошують, що відвідувати зону ЧАЕС можна тільки під наглядом обізнаної людини з відповідним обладнанням, та не дозволяють чіпати й торкатися предметів (особливо металевих). Такі міри створено не просто так, це не вулкан в якому одразу помираєш чи обрив, де наслідки падіння миттєві. Радіація може вбивати людину роками та бути небезпечною для оточуючих. Наважившись на такий туризм вивчіть тему та можливі наслідки ретельно.