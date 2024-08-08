Экстремальные места для отдыха в мире, включая Украину. Там нет боевых действий, но это самый опасный туризм

Плохая конкурентоспособность, но Украина действительно сейчас в лидерах самых опасных мест для отдыха. Скажите это туристам в Одессе. Однако, речь сегодня пойдет о ТОПе, который существовал еще задолго до российского вторжения. В Украине есть место, где туризм имел огромную популярность и это было довольно опасное путешествие. Выбирайте, куда бы вы точно не поехали отдыхать ни за какие деньги в мире – сегодня мы про экстремальные места, вместе с UAPortal .

1. Пустыня Данакиль в Эфиопии

Отправляемся и сразу в ад. Именно так называют это место экстремальные путешественники "Ад Земли". Термометр зашкаливает выше 50 градусов по Цельсию, а земля просто кипит под ногами, выпуская фонтаны ядовитых газов и паров. Ужасная красота попадает в ТОП фото контентов и создает каждый год новые впечатляющие ландшафты, благодаря большому количеству вулканов и серных озер.

Жуткая красота пустыни Данакиль полна опасностей. Источник: maxim-tour.if.ua

Пустыня вовсе не "одинокая", на ее территории живут несколько эфиопских племен, которым удивительным образом удалось приспособиться к окружающим адским условиям. Обычно местные рады туристам, только потому, что их можно убить и получить кучу сувениров в память о смелого гостя. Это не останавливает экстремалов туристов, и их гуляют по пустыне происходят только в сопровождении гида-проводника.

2. Большая голубая дыра в Белизе

Красота этого места просто поражает. Дайверы-экстремалы со всего мира слетаются, чтобы сделать эксклюзивные кадры и получить опыт, смущающий и возбуждающий все нейроны мозгов. Диаметр магической воронки в море достигает 305 метров, а глубина 123 метра. Второе название этому поразительному отдыху дали сами дайверы и оно прекрасно характеризует характер воронки - "Кладбище дайверов".

Смелое испытание для дайверов и охотников за уникальными подводными фотографиями. Источник: https://planetofhotels.com/

Самые смелые подводники спускаются на глубину не ниже 30 метров, и обычно смельчаков немного и экскурсия заканчивается на 10 метрах. Воронка имеет множество пещер и туннелей, которыми легко заблудиться, а среди ее сторожей десятки акул-нянек, которые рады свежему смелому обеду. Несмотря на достаточно явную опасность, таинственная красота Большой голубой дыры каждый год привлекает новых туристов-дайверов, желающих испытать судьбу.

3. Дорога смерти в Боливии

Дорога в горах, от которой кружится голова и перекрывает дыхание. Почти 70 км узкой полосы, поднимающейся на высоту 3.6 км, соединяет два города Коройко и Ла-Пас. Статистика трагических событий на этой дороге впечатляет: ежегодно в среднем срываются 26 автобусов и погибают до 300 человек. Уверенно себя здесь чувствовать можно разве что на велосипеде, если нет встречной машины или автобуса. Тогда разминуться получится вряд ли.

Испытания для настоящих водителей и возможность почувствовать головокружение в голове. Источник: https://olly-ru.livejournal.com/

Скала с одной стороны, пропасть с другой и только несколько участков, где могут проехать сразу два транспорта. Ужасности дороге добавляют кресты на обочине, в память о погибших и ржавых обезображенных скелетах машин, которые никто не убирает. экстремальные впечатления и крутые фотографии.

4. Озеро Натрон в Танзании

Озеро обладает свойствами хамелеона. Оно меняет свой цвет благодаря высоким температурам, фотосинтезу сине-зеленых водорослей и свойствам разоблачающих его поверхность минералов. Туристов предупреждают, что купание в таком водоеме приведет к ожогам и отекам кожи, поэтому можно довольствоваться только удивительными фотографиями. Однако существа для которых купание в озере это отличный случай отложить яйца, и подарить своим потомкам приятную температуру для развития. Это розовые фламинго. При максимальных температурах пикового сезона вода в озере становится вязкой, как кисель, а в некоторых местах совсем испаряется, оставляя лишь минерально-солевой след.

Не пытайтесь здесь купаться – это смертельно опасно. Источник: https://znaj.ua

5. Королевская тропа в Испании

Испания рай для туристов и каждый год постоянные искатели приключений находят новые впечатления, такие как Каминита дель Рей. Балкон, построенный между двумя отвесными скалами, когда-то был просто рабочей необходимостью при работе над гидроэлектростанцией. Реконструкция 2015 позволила сделать из локации хорошее развлечение для туристов экстремалов.

Место, где ускоряется сердцебиение и подтряхивает коленка. Источник: https://feerie.com.ua/

Жаль, что перемены произошли только после 5 трагических обстоятельств на мосту. Сегодня путешественники посещают Каминито дель Рей только со страховками и касками на голове. Снижение уровня опасности не снизило количество адреналина, которое вы получите, стоя на узком проходе над стремительным обрывом.

6. Гора Вашингтон в США

Покорить одну из самых смертоносных вершин в мире решаются единицы. Гора Вашингтон известна быстрым изменением погоды, когда из "затишья перед ураганом" вдруг образуется торнадо со скоростью ветра 103 м/с. Температура –40 градусов по Цельсию плюс снежная буря и ваши шансы остаться в живых стремительно приближаются к нулю. Это почти то же, что покорять Эверест, только вдобавок безумное изменение в прогнозе погоды.

Экстремальные горные хребты с капризной погодой. Источник: Фотограф: sergiumarvel/Pixabay

7. Пещера кристаллов в Мексике

Чтобы увидеть кристаллы весом в десятки тонн туристы-экстремалы тратят несколько лет на получение разрешения, и еще больше усилий на подготовку к спуску на 300 метров. Казалось бы не так уж глубоко, но атмосфера в пещере делает ее фактически кладбищем для смельчаков. Имея температуру внутри +58 градусов Цельсия и 100% влажность, пещера совсем непригодна для обычного дыхания. Даже имея необходимое оборудование, вы можете прожить внутри до 20 минут. Так зачем тратить столько усилий?

Красота, перехватывающая дыхание в прямом смысле. Источник: https://uk.wikipedia.org/

Пещера является уникальным месторождением кристаллов из селенита, их количество и объемы просто поразительны. Кажется, это отдельная планета со своим уникальным ландшафтом и магической сияющей красотой. Так что желающих более чем достаточно для таких условий.

8. Озеро Кавах-Иджен в Индии

Вулканическое озеро на большой высоте представляет собой настоящий кислотный чан. Располагаясь в жерле вулкана на острове Ява, озеро имеет обманчивую и довольно губительную красоту. Температура воды достигает +60 градусов по Цельсию, а состав воды превосходит своими опасными свойствами даже серную кислоту. Серная поверхность часто загорается, так что зрелище достойно ада. Чтобы насладиться адской уникальной красотой, туристы готовы одевать противогазы и карабкаться на изрядную высоту.

Смертельная лазурь серного озера в жерле вулкана на острове Ява. Источник: geology.com

9. Бермудский треугольник в Атлантическом океане

Место о котором легенд и мифов складывается больше, чем о любых других чудесах. Океаническая зона в которой мистическим образом пропадают корабли, самолеты, вертолеты и не работающие радары, стало героем множества документальных и фантастических фильмов. По статистике в этих водах случается хотя бы одно аномальное и трагическое происшествие в год. Объекты просто растворяются в пространстве, а те, кому удалось вернуться в подробностях, рассказывают о телепортациях и временных аномалиях в загадочном треугольнике.

Мистическая зона в океане, где бесследно пропадают люди и корабли. Источник: ar25.org

Треугольник Дьявола – второе название этого места, расположенное между американской Флоридой, островом Пуэрто-Рико и Бермудскими островами. Отправляясь в эту часть Атлантического океана в качестве туриста, трижды подумайте о своей безопасности.

10. Чернобыльская зона в Украине

После аварии на Чернобыльской атомной станции прошло 38 лет. Начиная с 2010 года Зона отчуждения открыта для туристов. Каждый год локацию посещают десятки тысяч туристов, как украинских, так и зарубежных. Гиды уверяют, что посещение относительно безопасное и большую угрозу представляют старые сооружения, которые могут развалиться и металлические конструкции, которые могут упасть на голову, чем радиация. И действительно ли радиоактивность настолько безопасна после 38 лет?

Будьте ответственны за свою жизнь, планируя экстремальный туризм в ЧАЭС. Источник: https://www.bbc.com/

Ведущие туроператоры отмечают, что в Зоне отчуждения действительно существуют еще достаточно опасные радиоактивные места, и маршруты проходят не через них. В течение туристического маршрута вы можете купить сувениры, услышать жуткие и грустные истории от вернувшихся местных жителей, чтобы дожить возраста в родном городе. Однако при всех заверениях о безопасности гиды подчеркивают, что посещать зону ЧАЭС можно только под наблюдением знающего человека с соответствующим оборудованием, и не позволяют трогать и касаться предметов (особенно металлических). Такие меры созданы не просто так, это не вулкан, в котором сразу умираешь или обрыв, где последствия падения мгновенные. Радиация может убивать человека годами и быть опасной для окружающих. Решившись на такой туризм, изучите тему и возможные последствия тщательно.