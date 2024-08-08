Экстремальные места для отдыха в мире, включая Украину. Там нет боевых действий, но это самый опасный туризм
Плохая конкурентоспособность, но Украина действительно сейчас в лидерах самых опасных мест для отдыха. Скажите это туристам в Одессе. Однако, речь сегодня пойдет о ТОПе, который существовал еще задолго до российского вторжения. В Украине есть место, где туризм имел огромную популярность и это было довольно опасное путешествие. Выбирайте, куда бы вы точно не поехали отдыхать ни за какие деньги в мире – сегодня мы про экстремальные места, вместе с UAPortal .
1. Пустыня Данакиль в Эфиопии
Отправляемся и сразу в ад. Именно так называют это место экстремальные путешественники "Ад Земли". Термометр зашкаливает выше 50 градусов по Цельсию, а земля просто кипит под ногами, выпуская фонтаны ядовитых газов и паров. Ужасная красота попадает в ТОП фото контентов и создает каждый год новые впечатляющие ландшафты, благодаря большому количеству вулканов и серных озер.
Пустыня вовсе не "одинокая", на ее территории живут несколько эфиопских племен, которым удивительным образом удалось приспособиться к окружающим адским условиям. Обычно местные рады туристам, только потому, что их можно убить и получить кучу сувениров в память о смелого гостя. Это не останавливает экстремалов туристов, и их гуляют по пустыне происходят только в сопровождении гида-проводника.
2. Большая голубая дыра в Белизе
Красота этого места просто поражает. Дайверы-экстремалы со всего мира слетаются, чтобы сделать эксклюзивные кадры и получить опыт, смущающий и возбуждающий все нейроны мозгов. Диаметр магической воронки в море достигает 305 метров, а глубина 123 метра. Второе название этому поразительному отдыху дали сами дайверы и оно прекрасно характеризует характер воронки - "Кладбище дайверов".
Самые смелые подводники спускаются на глубину не ниже 30 метров, и обычно смельчаков немного и экскурсия заканчивается на 10 метрах. Воронка имеет множество пещер и туннелей, которыми легко заблудиться, а среди ее сторожей десятки акул-нянек, которые рады свежему смелому обеду. Несмотря на достаточно явную опасность, таинственная красота Большой голубой дыры каждый год привлекает новых туристов-дайверов, желающих испытать судьбу.
3. Дорога смерти в Боливии
Дорога в горах, от которой кружится голова и перекрывает дыхание. Почти 70 км узкой полосы, поднимающейся на высоту 3.6 км, соединяет два города Коройко и Ла-Пас. Статистика трагических событий на этой дороге впечатляет: ежегодно в среднем срываются 26 автобусов и погибают до 300 человек. Уверенно себя здесь чувствовать можно разве что на велосипеде, если нет встречной машины или автобуса. Тогда разминуться получится вряд ли.
Скала с одной стороны, пропасть с другой и только несколько участков, где могут проехать сразу два транспорта. Ужасности дороге добавляют кресты на обочине, в память о погибших и ржавых обезображенных скелетах машин, которые никто не убирает. экстремальные впечатления и крутые фотографии.
4. Озеро Натрон в Танзании
Озеро обладает свойствами хамелеона. Оно меняет свой цвет благодаря высоким температурам, фотосинтезу сине-зеленых водорослей и свойствам разоблачающих его поверхность минералов. Туристов предупреждают, что купание в таком водоеме приведет к ожогам и отекам кожи, поэтому можно довольствоваться только удивительными фотографиями. Однако существа для которых купание в озере это отличный случай отложить яйца, и подарить своим потомкам приятную температуру для развития. Это розовые фламинго. При максимальных температурах пикового сезона вода в озере становится вязкой, как кисель, а в некоторых местах совсем испаряется, оставляя лишь минерально-солевой след.
5. Королевская тропа в Испании
Испания рай для туристов и каждый год постоянные искатели приключений находят новые впечатления, такие как Каминита дель Рей. Балкон, построенный между двумя отвесными скалами, когда-то был просто рабочей необходимостью при работе над гидроэлектростанцией. Реконструкция 2015 позволила сделать из локации хорошее развлечение для туристов экстремалов.
Жаль, что перемены произошли только после 5 трагических обстоятельств на мосту. Сегодня путешественники посещают Каминито дель Рей только со страховками и касками на голове. Снижение уровня опасности не снизило количество адреналина, которое вы получите, стоя на узком проходе над стремительным обрывом.
6. Гора Вашингтон в США
Покорить одну из самых смертоносных вершин в мире решаются единицы. Гора Вашингтон известна быстрым изменением погоды, когда из "затишья перед ураганом" вдруг образуется торнадо со скоростью ветра 103 м/с. Температура –40 градусов по Цельсию плюс снежная буря и ваши шансы остаться в живых стремительно приближаются к нулю. Это почти то же, что покорять Эверест, только вдобавок безумное изменение в прогнозе погоды.
7. Пещера кристаллов в Мексике
Чтобы увидеть кристаллы весом в десятки тонн туристы-экстремалы тратят несколько лет на получение разрешения, и еще больше усилий на подготовку к спуску на 300 метров. Казалось бы не так уж глубоко, но атмосфера в пещере делает ее фактически кладбищем для смельчаков. Имея температуру внутри +58 градусов Цельсия и 100% влажность, пещера совсем непригодна для обычного дыхания. Даже имея необходимое оборудование, вы можете прожить внутри до 20 минут. Так зачем тратить столько усилий?
Пещера является уникальным месторождением кристаллов из селенита, их количество и объемы просто поразительны. Кажется, это отдельная планета со своим уникальным ландшафтом и магической сияющей красотой. Так что желающих более чем достаточно для таких условий.
8. Озеро Кавах-Иджен в Индии
Вулканическое озеро на большой высоте представляет собой настоящий кислотный чан. Располагаясь в жерле вулкана на острове Ява, озеро имеет обманчивую и довольно губительную красоту. Температура воды достигает +60 градусов по Цельсию, а состав воды превосходит своими опасными свойствами даже серную кислоту. Серная поверхность часто загорается, так что зрелище достойно ада. Чтобы насладиться адской уникальной красотой, туристы готовы одевать противогазы и карабкаться на изрядную высоту.
9. Бермудский треугольник в Атлантическом океане
Место о котором легенд и мифов складывается больше, чем о любых других чудесах. Океаническая зона в которой мистическим образом пропадают корабли, самолеты, вертолеты и не работающие радары, стало героем множества документальных и фантастических фильмов. По статистике в этих водах случается хотя бы одно аномальное и трагическое происшествие в год. Объекты просто растворяются в пространстве, а те, кому удалось вернуться в подробностях, рассказывают о телепортациях и временных аномалиях в загадочном треугольнике.
Треугольник Дьявола – второе название этого места, расположенное между американской Флоридой, островом Пуэрто-Рико и Бермудскими островами. Отправляясь в эту часть Атлантического океана в качестве туриста, трижды подумайте о своей безопасности.
10. Чернобыльская зона в Украине
После аварии на Чернобыльской атомной станции прошло 38 лет. Начиная с 2010 года Зона отчуждения открыта для туристов. Каждый год локацию посещают десятки тысяч туристов, как украинских, так и зарубежных. Гиды уверяют, что посещение относительно безопасное и большую угрозу представляют старые сооружения, которые могут развалиться и металлические конструкции, которые могут упасть на голову, чем радиация. И действительно ли радиоактивность настолько безопасна после 38 лет?
Ведущие туроператоры отмечают, что в Зоне отчуждения действительно существуют еще достаточно опасные радиоактивные места, и маршруты проходят не через них. В течение туристического маршрута вы можете купить сувениры, услышать жуткие и грустные истории от вернувшихся местных жителей, чтобы дожить возраста в родном городе. Однако при всех заверениях о безопасности гиды подчеркивают, что посещать зону ЧАЭС можно только под наблюдением знающего человека с соответствующим оборудованием, и не позволяют трогать и касаться предметов (особенно металлических). Такие меры созданы не просто так, это не вулкан, в котором сразу умираешь или обрыв, где последствия падения мгновенные. Радиация может убивать человека годами и быть опасной для окружающих. Решившись на такой туризм, изучите тему и возможные последствия тщательно.