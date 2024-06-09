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Експерти підказали, як дешево зробити поживне добриво для кімнатних рослин

Анастасія Крищук

Експерти підказали, як дешево зробити поживне добриво для кімнатних рослин
Як дешево зробити поживне добриво для кімнатних рослин

Існує думка, що настій з бананових шкірок добре впливає на кімнатні рослини. Втім, експерти не поділяють такого ажіотажу.

Каллум Меддок, фахівець із рослин у HomeHow.co.uk, визнає, що такий настій справді може прискорити ріст рослин. Однак важливо враховувати декілька моментів, повідомляє Express.co.uk.

За словами Каллума, помідори, перець, троянди та гібіскус є одними з рослин, які процвітатимуть завдяки калію. Цей елемент насамперед допомагає регулювати проходження поживних речовин.

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Кальцій, з іншого боку, сприяє побудові клітинних стінок у рослині, тоді як магній відомий своєю вирішальною роллю в хімічних реакціях, що відбуваються в клітинах. Але Каллум попереджає, що банановий чай також може містити сліди солі, що може мати негативний вплив.

Рослини, чутливі до солі, як-от папороті, цитрусові та деякі сукуленти, можуть негативно вплинути на надлишок води з бананової шкірки. Рослинам із швидким темпом росту, як і овочам на вегетаційній стадії, можуть знадобитися більш збалансовані добрива з додатковими поживними речовинами, окрім калію.

Каллум рекомендує використовувати одну або дві шкірки на літр води як частину звичайної щотижневої процедури поливу. Деякі рослини можуть добре реагувати на воду з бананової шкірки, а інші – ні.

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