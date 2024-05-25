Експерти пояснили, чим підгодувати помідори, щоб виросли великі та солодкі

Внесення добрив відіграє важливу роль у загальному здоров’ї та життєздатності рослини томатів. Крім того, під час збору врожаю це допомагає отримати рясний урожай.

Хоча на ринку є багато добрив, призначених для помідорів, садівники можуть спробувати побутові засоби. Експерти стверджують, що помідори дуже люблять кавову гущу, повідомляє Express.co.uk.

Основна причина того, що ця ідея про те, що кавова гуща може допомогти удобрити ваші рослини томатів, полягає в тому, що рослини помідорів процвітають на слабокислому ґрунті. Кавова гуща містить близько двох відсотків азоту, а також різні кількості фосфору та калію, які дуже важливі для росту томатів.

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Візьміть приблизно одну чашку використаної кавової гущі, розсипавши навколо основи рослини помідорів, і втирайте її у верхній шар ґрунту. Це допоможе кавовій гущі розщепитися і почати виділяти поживні речовини в землю.

Садівники також можуть приготувати настій, додавши дві чашки використаної кавової гущі в п’ятилітрове відро води. Дайте розчину настоятися кілька годин або ніч, а потім використовуйте як рідке добриво.

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