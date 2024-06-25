Експерти назвали топ-5 марок авто, які найдорожче ремонтувати

Volkswagen

Марка Volkswagen, в которую входят внедорожники, седаны и компактные авто, может показаться доступной по первоначальной стоимости. Новые модели имеют сравнительно низкую стартовую цену. Однако расходы на их обслуживание и ремонт могут быть значительными.

"Расходы высоки, потому что автомобили Volkswagen подвержены проблемам и менее надежны, чем большинство других брендов на рынке", - отметила Мелани Муссон, специалист по автомобильной промышленности в AutoInsurance.

Mercedes-Benz

Так же как и BMW, Mercedes-Benz известен как премиальный бренд, требующий значительных затрат на содержание. Эксперт Кадд отмечает, что ремонт трансмиссии в автомобилях Mercedes может обойтись дороже, чем в моделях других марок. В зависимости от дополнительных ремонтных работ, конечная сумма в счете от механика может быть значительной.

Mitsubishi

Mitsubishi не относится к сегменту люксовых авто, но владение таким автомобилем может оказаться дорогим удовольствием. Ремонт и обслуживание могут потребовать затрат, в два раза превышающих обычные.

Часто встречается проблема с коробкой передач, которая выходит из строя. Многие владельцы Mitsubishi жалуются на потребность замены EGR-кулера.

Chrysler

Неудивительно, что Chrysler также вошел в этот список. Владение автомобилем этой марки предполагает высокие затраты на обслуживание. Кроме того, запчасти для Chrysler часто не так просто найти.

"Іноді вартість ремонту може виявитися вищою, ніж можна було передбачити. Деякі автомобільні бренди, за словами фахівців, можуть привести до несподівано високих витрат на сервіс. Про це пише Oboz.ua."

BMW

У рейтингу автомобілів з найвищими витратами на обслуговування BMW займає п’яту позицію.

Засновник компанії Find The Best Car Price, Джефф Кадд, підкреслив, що стандартний ремонт BMW, такий як заміна розподільного ременя, може обійтися в кругленьку суму.

"BMW відомий своїми високими інженерними стандартами, які можуть перетворитися на дорогі запчастини та спеціалізовану робочу силу", – сказав Кадд. Це означає, що не в кожному сервісі зможуть належним чином відремонтувати автомобіль цієї марки, а деякі деталі можуть бути дефіцитними.

Згідно з даними KBB, середня вартість обслуговування автомобіля BMW протягом десяти років складає близько 9500 доларів.

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Volkswagen

Марка Volkswagen, до якої входять позашляховики, седани та компактні авто, може здатися доступною за первинною вартістю. Нові моделі мають порівняно низьку стартову ціну. Проте витрати на їх обслуговування та ремонт можуть бути значними.

"Витрати високі, тому що автомобілі Volkswagen схильні до проблем і менш надійні, ніж більшість інших брендів на ринку", – зазначила Мелані Муссон, фахівчиня з автомобільної промисловості в AutoInsurance.

Mercedes-Benz

Так само як і BMW, Mercedes-Benz відомий як преміальний бренд, що вимагає значних витрат на утримання. Експерт Кадд зазначає, що ремонт трансмісії в автомобілях Mercedes може обійтися дорожче, ніж у моделях інших марок. Залежно від додаткових ремонтних робіт, кінцева сума в рахунку від механіка може бути значною.

Mitsubishi

Mitsubishi не відноситься до сегменту люксових авто, але володіння таким автомобілем може виявитися дорогим задоволенням. Ремонт та обслуговування можуть вимагати витрат, що у два рази перевищують звичайні.

Часто зустрічається проблема з коробкою передач, яка виходить з ладу. Багато власників Mitsubishi скаржаться на потребу заміни EGR-кулера.

Chrysler

Не дивно, що Chrysler також увійшов до цього списку. Володіння автомобілем цієї марки передбачає високі витрати на обслуговування. Крім того, запчастини для Chrysler часто не так просто знайти.

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