Эксперты назвали топ-5 марок авто, которые дороже всего ремонтировать
Приобретение авто может быть выгодным капиталовложением, которое со временем почти не будет терять своей ценности. Так, некоторые модели славятся своей надежностью и не требуют значительных затрат на поддержание. Однако инвестируя в машину, стоит помнить о постоянных расходах на бензин, страховку, налоги и обслуживание.
"Иногда стоимость ремонта может оказаться выше, чем можно было предусмотреть. Некоторые автомобильные бренды, по словам специалистов, могут привести к неожиданно высоким расходам на сервис. Об этом пишет Oboz.ua."
BMW
В рейтинге автомобилей с самыми высокими затратами на обслуживание BMW занимает пятую позицию.
Основатель компании Find The Best Car Price, Джефф Кадд, подчеркнул, что стандартный ремонт BMW, такой как замена распределительного ремня, может обойтись в кругленькую сумму.
"BMW известен своими высокими инженерными стандартами, которые могут превратиться в дорогие запчасти и специализированную рабочую силу", – сказал Кадд. Это означает, что не в каждом сервисе смогут должным образом отремонтировать автомобиль этой марки, а некоторые детали могут быть дефицитными.
Согласно данным KBB, средняя стоимость обслуживания автомобиля BMW в течение десяти лет составляет около 9500 долларов.
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Volkswagen
Марка Volkswagen, в которую входят внедорожники, седаны и компактные авто, может показаться доступной по первоначальной стоимости. Новые модели имеют сравнительно низкую стартовую цену. Однако расходы на их обслуживание и ремонт могут быть значительными.
"Расходы высоки, потому что автомобили Volkswagen подвержены проблемам и менее надежны, чем большинство других брендов на рынке", – отметила Мелани Муссон, специалист по автомобильной промышленности в AutoInsurance.
Mercedes-Benz
Так же как и BMW, Mercedes-Benz известен как премиальный бренд, требующий значительных затрат на содержание. Эксперт Кадд отмечает, что ремонт трансмиссии в автомобилях Mercedes может обойтись дороже, чем в моделях других марок. В зависимости от дополнительных ремонтных работ, конечная сумма в счете от механика может быть значительной.
Mitsubishi
Mitsubishi не относится к сегменту люксовых авто, но владение таким автомобилем может оказаться дорогим удовольствием. Ремонт и обслуживание могут потребовать затрат, в два раза превышающих обычные.
Часто встречается проблема с коробкой передач, которая выходит из строя. Многие владельцы Mitsubishi жалуются на потребность замены EGR-кулера.
Chrysler
Неудивительно, что Chrysler также вошел в этот список. Владение автомобилем этой марки предполагает высокие затраты на обслуживание. Кроме того, запчасти для Chrysler часто не так просто найти.
Напомним, ранее эксперты назвали топ-12 самых надежных автомобилей, которые проедут 800 тыс. км.
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