Експерти назвали найкращі рослини, які відлякують мух та комарів

Мухи та комарі є звичайним явищем влітку, оскільки це ідеальна температура для їх розмноження. Однак коли їм бракує їжі, вони прямують до людських домівок.

Щоб відігнати мух та комарів не обов'язково користуватися агресивною хімією. Достатньо висадити певні рослини, повідомляє Express.co.uk.

Лаванда

Лаванда – красива фіолетова квітка, відома своїм ароматним ароматом, який, як відомо, сильно дратує мух і комарів. Лаванду варто висаджувати на дуже сонячних ділянках біля входу в сад або вхідних дверей, щоб зменшити кількість жуків, які можуть проникнути всередину.

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Чорнобривці

Чорнобривці – яскраві та життєрадісні помаранчеві квіти. Ці чудові квіти містять сполуку під назвою піретрум, яка впливає на нервову систему мух і комарів і навіть вбиває їх, якщо вони підійдуть занадто близько.

Розмістіть чорнобривці на сонячних ділянках біля дому. Чорнобривці, як правило, вважаються безпечними для котів і собак, але власники домашніх тварин повинні знати, що ці квіти помірно токсичні при проковтуванні.

Пенніроял

Pennyroyals – це невелика рослина з темно-зеленим листям і злегка пухким фіолетовим цвітом, яка має сильний м’ятний аромат. Ця запашна трава містить пулегон, який перевантажує сенсорні рецептори комах і робить для них неможливими орієнтування в оточенні.

Слід зазначити, що пенніроял є отруйним як для тварин, так і для людей при попаданні всередину, тому краще не мати їх у домі чи в саду, якщо у вас є домашні тварини або діти.

Лимонник

Лемонграсс відомий своїми товстими стеблами і дуже схожий на цибулю, але має сильний цитрусовий запах, який дуже нагадує лимони. Однак те, що робить лемонграсс ідеальним для захисту від комах, так це те, що він містить високу концентрацію цитронелли, однієї з найсильніших речовин, які відлякують комарів.

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