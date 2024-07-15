Эксперты назвали лучшие растения, отпугивающие мух и комаров

Мухи и комары являются обычным явлением летом, поскольку это идеальная температура для их размножения. Однако когда им не хватает пищи, они направляются в человеческие дома.

Чтобы отогнать мух и комаров, не обязательно пользоваться агрессивной химией. Достаточно взорвать определенные растения, сообщает Express.co.uk.

Лаванда

Лаванда – красивый фиолетовый цветок, известный своим ароматным ароматом, который, как известно, сильно раздражает мух и комаров. Лаванду следует высаживать на очень солнечных участках у входа в сад или входной двери, чтобы уменьшить количество жуков, которые могут проникнуть внутрь.

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Бархатцы

Бархатцы – яркие и жизнерадостные оранжевые цветы. Эти прекрасные цветы содержат соединение под названием пиретрум, которое влияет на нервную систему мух и комаров и даже убивает их, если они подойдут слишком близко.

Разместите бархатцы на солнечных участках возле дома. Бархатцы, как правило, считаются безопасными для кошек и собак, но владельцы домашних животных должны знать, что эти цветы умеренно токсичны при проглатывании.

Пеннироял

Pennyroyals – это небольшое растение с темно-зелеными листьями и слегка рыхлыми фиолетовым цветом, которое имеет сильный мятный аромат. Эта душистая трава содержит пулегон, который перегружает сенсорные рецепторы насекомых и делает для них невозможными ориентировки в окружении.

Следует отметить, что пеннироял ядовит как для животных, так и для людей при попадании внутрь, поэтому лучше не иметь их в доме или в саду, если у вас есть домашние животные или дети.

Лимонник

Лемонграсс известен своими толстыми стеблями и очень похож на лук, но имеет сильный цитрусовый запах, очень напоминающий лимоны. Однако то, что делает лемонграсс идеальным для защиты от насекомых, так это то, что он содержит высокую концентрацию цитронеллы, одного из самых сильных отпугивающих комаров веществ.

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