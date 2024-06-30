Екотуризм по-українськи. Найкращі локації для встановлення намету цього літа

Бюджетний відпочинок в Україні може бути дивовижним, натхненним та терапевтичним, якщо ви спробуєте ці мальовничі екозони. "Зелений" туризм набуває все більшої популярності з декількох причин:

ековідпочинок може бути набагато дешевшим за організовані тури;

ви мало залежите від когось та зберігаєте свободу дій;

побути в тиші й спокої зараз – "на вагу золота";

екотуризм дарує вагомі знання та вчить спілкуватися та мирно жити з природою.

Екотуризм один з найкращих видів відпочинку. Джерело: Джерело: Tonygym/Pixabay Екотуризм один з найкращих видів відпочинку. Джерело: Джерело: Tonygym/Pixabay

Сутність та види екотуризму

Важливо, щоб ви правильно уявляли собі екотуризм та обрали саме той вид, який вам зараз підходить. Вибір також буде залежати чи ви збираєтесь у відпустку сім’єю, чи романтичною парою, або ж мрієте побути на самоті.

Ціллю зеленого туризму, крім відпочинку є:

вивчення природи своєї країни;

набуття навичок, які необхідні людині для виживання;

ознайомлення з правилами гармонічного співіснування з природою та кроків до його збереження.

Види "зеленого" туризму:

активний відпочинок з включенням піших маршрутів серед мальовничої природи (гори, ліси, ріки);

стаціонарний відпочинок у наметі біля водойми чи в горах;

проживання у комфортабельному котеджі за містом чи на будь–якій природній локації.

Під час екотуризму вашим завданням буде зменшити до мінімуму вплив на довкілля і, навіть, покращити стан середовища посеред якого проходить ваш відпочинок (зібрати сміття, відмовитися від шкідливої побутової хімії, одноразового пластику або посадити дерево тощо).

Найпопулярніші напрямки для екотуризму в Україні

В Україні багато природних мальовничих скарбів. На жаль, вторгнення росії закрило доступ до південної та східної частини нашої країни, та центральна й особливо, західна частини мають багато простору для "зеленого" туризму.

Озеро Пісочне вітає поціновувачів пляжного відпочинку та зупинки в наметах. Джерело: http://shpark.com.ua/ Озеро Пісочне вітає поціновувачів пляжного відпочинку та зупинки в наметах. Джерело: http://shpark.com.ua/

Еконапрямки Полісся

Заповідні зони України великі й багаті. Багато з природних парків можна знайти, відправившись у мандри Волинським Поліссям. В цьому напрямку можна знайти багато організованих турів, або спланувати свій візит самостійно і включити ті локації, які цікавлять найбільше.

1. Шатський національний природний парк – величезна мальовнича природна територія розташована на 48 977 гектарах землі. Дослідити цю надихаючу територію можна з різних боків:

веломандри дозволять оглянути стежки, дістатися до природних атракцій, оглядових майданчиків та близько познайомитися з рослинним та тваринним світом;

сплави річками відкривають новий кут зору на природні скарби та додають цікавих та вражаючих пригод у ваші спогади відпочинку;

фотоподорожі та плавання концентрують на відпочинку посеред природи та розкривають цінність збереження довкілля;

піші походи дадуть можливість надихатися свіжим повітрям, прокачати свою витривалість та навички, навчать цінувати моменти свого життя.

2. Міжрічинський регіональний ландшафтний парк.

Розташовуючись поблизу Чернігова локація дає можливість витрачати мінімум часу на дорогу та максимум на відпочинок. Площа, яку займає паркова зона між Дніпром та Десною 100 000 гектарів. Є де розгулятися та побачити одразу дві могутні водні артерії України. Унікальна рослинність подарує можливість цікаво насолодитися відпочинком та отримати багато нових знань з природознавства. Мандруючи парком можна натрапити на рідкісних тварин: сірого журавля, рись та лося.

3. Мезинський національний природний парк.

Ще одна локація Чернігівщини де "зелений" туризм розкриває свої можливості. Вид на Десну приголомшує та надихає заповнити свої соціальні мережі неймовірними краєвидами. На території парку є комфортабельні гостьові будиночки та місця для кемпінгу. Якщо ви не достатньо екіпіровані можна взяти в оренду спорядження на місці.

Водоспад Шипіт на Закарпатті для вражаючих моментів під час ековідпочинку. Джерело: https://guide.karpaty.ua/ Водоспад Шипіт на Закарпатті для вражаючих моментів під час ековідпочинку. Джерело: https://guide.karpaty.ua/

Закарпатський напрям

Мальовнича природа Закарпаття відома далеко за межами України. Гори, річки, водоспади, висотні оглядові майданчики, колоритні садиби та селища, великий вибір національних музеїв прибирає обрій для наповнення відпочинку. Смачно погуляти, виспатися на свіжому повітрі, оздоровитися та розважитися – на Закарпатті можливо будь-що.

Локації обов’язкові для відвідування:

водоспад Шипіт;

озеро Синевир;

озеро Несамовите;

селище Шешори.

Колоритний ''зелений'' туризм на Полтавщині. Джерело: https://www.facebook.com/ Колоритний ''зелений'' туризм на Полтавщині. Джерело: https://www.facebook.com/

Полтавський напрямок

Галушки – це не єдине, чим може зацікавити Полтава. Селища довкола міста володіють магічною красою. Річки Ворскли, Хорола, Сули та Псел радо приймають вихованих туристів на своїх берегах. Відпочиваючи поруч з селищем Опішня, ви зрозумієте, що це чудова альтернатива морському відпочинку.

Куди ще заїхати:

Диканька. Одне з найвідоміших селищ України. Рай для екотуристів та мисливців на культурну спадщину;

Велика Багачка. Екологічно чиста зона біля селища стане чудовим плацдармом для аутентичного відпочинку. Зупинившись на березі річки Псел у вас буде можливість прогулюватись лісом в пошуках ягід та грибів.

Побувати у Венеції не покидаючи України – напрям для екотуризму. Джерело: https://yastrub-tour.com.ua/ Побувати у Венеції не покидаючи України – напрям для екотуризму. Джерело: https://yastrub-tour.com.ua/

Одеський напрям

Так і тягне до моря. Та біля Одеси є чудова локація, яку в народі прозвали "українська Венеція". Відпочинок у селищі Вилкове познайомить з водними дорогами, подарує цікавий досвід пересування на човнах та дасть можливість дослідити Дунайський біосферний заповідник.

Додайте до відпочинку:

Нижньодністровський національний природний парк;

Тилігульський регіональний ландшафтний парк;

ботанічний сад Одеського національного університету імені Мечникова.

Екотуризм в Україні – один з найкращих видів терапії для підтримання моральних та фізичних сил для подальшої боротьби з ворогом.