Экотуризм по-украински. Лучшие локации для установки палатки этим летом

Бюджетный отдых в Украине может быть удивительным, вдохновенным и терапевтическим, если вы попробуете эти красочные экозоны. "Зеленый" туризм приобретает все большую популярность по нескольким причинам:

эко отдых может быть намного дешевле организованных туров;

вы мало зависите от кого–то и сохраняете свободу действий;

побыть в тишине и покое сейчас – "на вес золота";

экотуризм дарит веские знания и учит общаться и мирно жить с природой.

Экотуризм один из лучших видов отдыха. Источник: Источник: Tonygym/Pixabay

Суть и виды экотуризма

Важно, чтобы вы правильно представляли экотуризм и выбрали именно тот вид, который вам сейчас подходит. Выбор также будет зависеть или вы собираетесь в отпуск семьей, или романтической парой, или мечтаете побыть в одиночестве.

Целью зеленого туризма, кроме отдыха :

изучение природы своей страны;

приобретение навыков, необходимых человеку для выживания;

ознакомление с правилами гармоничного сосуществования с природой и шагов к его сохранению.

Виды "зеленого" туризма:

активный отдых с включением пеших маршрутов среди живописной природы (горы, леса, реки);

стационарный отдых в палатке у водоема или в горах;

проживание в комфортабельном коттедже за городом или на любой природной локации.

Во время экотуризма вашей задачей будет уменьшить до минимума влияние на окружающую среду и даже улучшить состояние природы, посреди которой проходит ваш отдых (собрать мусор, отказаться от вредной бытовой химии, одноразового пластика или посадить дерево и т.п.).

Самые популярные направления для экотуризма в Украине

В Украине много природных живописных сокровищ. К сожалению, вторжение России закрыло доступ к южной и восточной части нашей страны, и центральная и особенно западная части имеют много пространства для "зеленого" туризма.

Озеро Песочное приветствует ценителей пляжного отдыха и остановки в палатках. Источник: http://shpark.com.ua/

Экономики Полесья

Заповедные зоны Украины велики и богаты. Многие из природных парков можно найти, отправившись в путешествие по Волынскому Полесью. В этом направлении можно найти много организованных туров, или спланировать свой визит самостоятельно и включить интересующие больше всего локации.

1. Шатский национальный природный парк – огромная живописная природная территория, расположенная на 48 977 гектарах земли. Исследовать эту вдохновляющую территорию можно с разных сторон:

веломандры позволят осмотреть тропы, добраться до природных достопримечательностей, смотровых площадок и близко познакомиться с растительным и животным миром;

сплавы по рекам открывают новый угол зрения на природные сокровища и добавляют интересных и впечатляющих приключений в ваши воспоминания отдыха;

фотопутешествия и плавания концентрируют на отдыхе среди природы и раскрывают ценность сохранения окружающей среды;

пешие походы позволят вдохновиться свежим воздухом, прокачать свою выносливость и навыки, научат ценить моменты своей жизни.

2. Междуреченский региональный ландшафтный парк.

Располагаясь вблизи Чернигова, локация дает возможность тратить минимум времени на дорогу и максимум на отдых. Площадь, которую занимает парковая зона между Днепром и Десной – 100 000 гектаров. Есть где разгуляться и увидеть сразу две мощные водные артерии Украины. Уникальная растительность подарит возможность интересно насладиться отдыхом и получить много новых знаний по естествознанию. Путешествуя по парку можно встретить редких животных: серого журавля, рысь и лося.

3. Мезинский национальный природный парк.

Еще одна локация Черниговщины, где "зеленый" туризм раскрывает свои возможности. Вид на Десну ошеломляет и вдохновляет заполнить свои социальные сети невероятными видами. На территории парка есть комфортабельные гостевые домики и места для кемпинга. Если вы недостаточно экипированы можно взять в аренду снаряжение на месте.

Водопад Шипот на Закарпатье для впечатляющих моментов во время экоотдыха. Источник: https://guide.karpaty.ua/

Закарпатское направление

Живописная природа Закарпатья известна далеко за пределами Украины. Горы, реки, водопады, высотные смотровые площадки, колоритные усадьбы и поселки, большой выбор национальных музеев убирает горизонт для наполнения отдыха. Вкусно погулять, выспаться на свежем воздухе, оздоровиться и развлечься – на Закарпатье возможно что угодно.

Локации обязательны для посещения:

водопад Шипот;

озеро Синевир;

озеро Неистовое;

поселок Шешоры.

Колоритный ''зеленый'' туризм на Полтавщине. Источник: https://www.facebook.com/

Полтавское направление

Клецки – это не единственное, чем может заинтересовать Полтава. Поселки вокруг города обладают магической красотой. Реки Ворсклы, Хорола, Сулы и Псели радостно принимают воспитанных туристов на своих берегах. Отдыхая рядом с поселком Опишня, вы поймете, что это отличная альтернатива морскому отдыху.

Куда еще заехать:

Диканька. Один из самых известных поселков Украины. Рай для экотуристов и охотников на культурное наследие;

Большая Багачка. Экологически чистая зона возле поселка станет отличным плацдармом для аутентичного отдыха. Остановившись на берегу реки Псел, у вас будет возможность прогуливаться по лесу в поисках ягод и грибов.

Побывать в Венеции не покидая Украину – направление для экотуризма. Источник: https://yastrub-tour.com.ua/

Одесское направление

Так и тянет к морю. Но возле Одессы есть отличная локация, которую в народе прозвали "украинская Венеция". Отдых в поселке Вилково познакомит с водными дорогами, подарит интересный опыт передвижения на лодках и позволит исследовать Дунайский биосферный заповедник.

Добавьте в отдых:

Нижнеднестровский национальный природный парк;

Тилигульский региональный ландшафтный парк;

ботанический сад Одесского Национального университета имени Мечникова.

Экотуризм в Украине – один из лучших видов терапии для поддержки моральных и физических сил для дальнейшей борьбы с врагом.