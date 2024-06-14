Єдинороги все ж існують: у Китаї вчені виявили раніше невідомих істот (фото)

У новому випуску журналу ZooKeys опубліковано дослідження, в якому повідомляється про незвичайне відкриття в одній з печер Китаю. Група вчених натрапила на унікальних істот - сліпих риб, що не мають забарвлення, але оснащені дивовижним рогом.

Ці істоти відрізняються від міфічних єдинорогів, які зустрічаються в літературі та кінематографі. Згідно з IFLScience, цей вид риб є новим для науки і до цього часу не був відомий.

Відкриття, яке може здатися фантастичним, сталося в одній з підземних печер Китаю, де група дослідників натрапила на рибу, що нагадує міфічного єдинорога. Цей новий вид, що входить до групи Sinocyclocheilus, вражає своїм унікальним рогом.

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Під час експедиції на південному заході Китаю, вчені зібрали 32 особини печерних риб, із яких 15 виявилися представниками невідомого до цього виду. Після детального аналізу цих особин, порівняння їх з іншими видами Sinocyclocheilus, дослідники присвоїли новому виду назву Sinocyclocheilus longicornus, що в перекладі з латини означає "довгий ріг".

За даними вчених, це відкриття збільшило кількість відомих видів роду Sinocyclocheilus до 77, всі з яких є ендеміками Китаю. Цікаво, що 13 з цих видів було знайдено в одній і тій же провінції, де і новий вид.

Єдинороги все ж існують: у Китаї вчені виявили раніше невідомих істот (фото). Джерело: IFLScience Єдинороги все ж існують: у Китаї вчені виявили раніше невідомих істот (фото). Джерело: IFLScience

Sinocyclocheilus longicornus відрізняються рогоподібним виростом на голові та зменшеними, майже атрофованими очима, що свідчить про їхню адаптацію до життя в абсолютній темряві. Вчені припускають, що слабкий зір або його відсутність не є перешкодою для цих риб, оскільки вони пристосувалися до життя без світла.

Деякі родичі Sinocyclocheilus, які не мають рогу, мешкають у водах з кращим освітленням, що дає підстави думати, що ріг може бути адаптацією до підземного способу життя. Sinocyclocheilus longicornus мають довжину від 10,5 до 14,6 см і бліду, майже прозору шкіру через відсутність пігментації. Їхнє природне середовище обмежене водоймою шириною 1,8 м та глибиною менше 1 метра. Виявлено, що цей вид не має тісних родинних зв’язків з іншими "рогатими" представниками роду. Дослідження умов існування Sinocyclocheilus longicornus порівняно з іншими видами може допомогти зрозуміти функціональне призначення їхнього рогу.

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