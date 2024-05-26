Їмо полуницю і худнемо

Солодка, соковита, стигла полуниця може бути не лише смачною, а й дуже корисною. Але для цього потрібно знати кілька секретів.

1.Оптимальні порції:

-для перекушування між основними прийомами їжі: 300г-400г

- як основний прийом їжі: 750г-1кг

- як 100% полуничного детокс-дня: 2.5-4,5 кг + вода/трав'яний чай

Для 100% полуничного детоксу оптимально розподілити порції ягоди на день у такому співвідношенні:

Сніданок + перекус + обід + перекус + вечеря = 3:1:4:1:2

2. Правила чергування:

- спочатку їмо полуницю, потім не раніше ніж через 30-40 хв. основний прийом їжі.

- після основного прийому їжі полуницю не їмо.

Вона бродить із продуктами у шлунку/кишковику. Потрібно витримати паузу щонайменше о 2 годині.

3. Правила поєднання:

- допустимо з к/молочними продуктами, медом, ягодами, фруктами, кашами, рослинним молоком

- небажано з тваринними продуктами, овочами, незбираними горіхами.