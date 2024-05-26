Едим клубнику и худеем

Сладкая, сочная, спелая клубника может быть не только вкусной, но и очень полезной. Но для этого нужно знать несколько секретов.

1.Оптимальные порции:

-для перекуса между основными приемами пищи: 300г-400г

- в качестве основного приема пищи: 750г-1кг

- в качестве 100% клубничного детокс-дня: 2.5- 4,5 кг + вода/травяной чай

Для 100% клубничного детокса оптимально распределить порции ягоды на день в таком соотношении:

Завтрак + перекус + обед + перекус + ужин = 3:1:4:1:2

2. Правила чередования:

- сначала едим клубнику, затем не ранее чем ч/з 30-40мин. основной прием пищи.

- после основного приема пищи клубнику не едим.

Она бродит с продуктами в желудке/кишечнике. Нужно выдержать паузу не менее в 2 часа.

3. Правила сочетания:

- допустимо с к/молочными продуктами, медом, ягодами, фруктами, кашами, растительным молоком

- нежелательно с животными продуктами, овощами, цельными орехами.