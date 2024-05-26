Едим клубнику и худеем
Сладкая, сочная, спелая клубника может быть не только вкусной, но и очень полезной. Но для этого нужно знать несколько секретов.
1.Оптимальные порции:
-для перекуса между основными приемами пищи: 300г-400г
- в качестве основного приема пищи: 750г-1кг
- в качестве 100% клубничного детокс-дня: 2.5- 4,5 кг + вода/травяной чай
Для 100% клубничного детокса оптимально распределить порции ягоды на день в таком соотношении:
Завтрак + перекус + обед + перекус + ужин = 3:1:4:1:2
2. Правила чередования:
- сначала едим клубнику, затем не ранее чем ч/з 30-40мин. основной прием пищи.
- после основного приема пищи клубнику не едим.
Она бродит с продуктами в желудке/кишечнике. Нужно выдержать паузу не менее в 2 часа.
3. Правила сочетания:
- допустимо с к/молочными продуктами, медом, ягодами, фруктами, кашами, растительным молоком
- нежелательно с животными продуктами, овощами, цельными орехами.