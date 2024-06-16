Чи мусить водій червоного авто пропустити велосипедиста у такій ситуації: задача на знання ПДР (відео)

Дехто з водіїв нехтує правилами дорожнього руху під час перетину перехресть. Зокрема, так стається через ігнорування переваги руху.

Хто має перевагу у русі у такій ситуації, водій червоного автомобіля, чи велосипедист? Про це розповіли auto_pdr.ua.

У прикладі наведено перехрестя, перед яким стоять автомобіль та велосипедист. Водій авто планує виконати поворот праворуч.

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На регульованих і нерегульованих перехрестях водій, повертаючи праворуч чи ліворуч, повинен дати дорогу пішоходам, які проходять проїзну частину, на яку він повертає. Також водій повинен дати дорогу велосипедистам, які рухаються прямо у попутному напрямку.

Нагадаємо, раніше ми писали про задачу з ПДР, з якою плутаються навіть досвідчені водії.

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