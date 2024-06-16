Должен ли водитель красного авто пропустить велосипедиста в такой ситуации: задача на знание ПДД (видео)

Некоторые водители пренебрегают правилами дорожного движения во время пересечения перекрестков. В частности, так происходит из-за игнорирования преимущества движения.

Кто имеет преимущество в движении в такой ситуации, водитель красного автомобиля или велосипедист? Об этом рассказали auto_pdr.ua.

В примере приведен перекресток, перед которым стоят автомобиль и велосипедист. Водитель авто планирует выполнить поворот направо.

Читайте также: Кто из водителей проедет этот перекресток первым: задача на знание ПДД (видео)

На регулируемых и нерегулируемых перекрестках водитель, поворачивая направо или налево, должен дать дорогу пешеходам, проходящим проезжую часть, на которую он возвращает. Также водитель должен дать дорогу велосипедистам, двигающимся прямо в попутном направлении.

Напомним, ранее мы писали о задаче по ПДД, с которой путаются даже опытные водители.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!