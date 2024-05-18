Докази існування 'інопланетян': у мережі спливли шокуючі кадри 1986 року

У 1986 році в Італійському університеті міста Павія сталася вражаюча подія. Один з викладачів нібито зробив дуже чітке зображення істот, які можуть бути позаземними, під час несподіваної зустрічі з ними.

Фотографії, виконані за допомогою фотоапарата Nikon, стали відомими лише нещодавно, коли про них розповіли у повідомленні на Reddit.

Згідно із розповіддю, яку опублікував користувач з нікнеймом UFOnatuer, випадок незвичайної зустрічі стався з професором Павійського університету в Італії у 1986 році. Він стверджує, що під час наукової роботи він натрапив на істоту, яка не схожа на жодну земну форму життя. Професору вдалося зафіксувати п’ять фотографій цієї істоти, яка мала зовнішність схожу на людську та була одягнена у весь білий одяг, включаючи довгий головний убір. З фотографій складалося враження, що істота видає звуки та перебуває в русі.

Ці зображення були опубліковані в пресі, а італійське видання навіть поділилося деякими унікальними подробицями, які професор дозволив розкрити.

Дивлячись на фото можна було припустити, що “інопланетяни” кричать і звиваються. Джерело: Reddit Дивлячись на фото можна було припустити, що “інопланетяни” кричать і звиваються. Джерело: Reddit

"Це звичайна людина, яка завжди була скептично налаштована щодо історій про НЛО, але тепер вона сама стала свідком події, яка змусила її переосмислити свої погляди. Він вирішив поділитися своїми спостереженнями про зустріч з неземними, під умовою збереження повної анонімності", — зазначалося в статті.

Нагадаємо, вчені розповіли, коли інопланетяни можуть відповісти Землі.

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