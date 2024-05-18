Доказательства существования ''инопланетян'': в сети всплыли шокирующие кадры 1986 года

В 1986 году в Итальянский университет города Павия произошло впечатляющее событие. Один из преподавателей якобы сделал очень четкое изображение существ, которые могут быть внеземными во время неожиданной встречи с ними.

Фотографии, выполненные с помощью фотоаппарата Nikon, стали известны только недавно, когда о них рассказали в сообщении Reddit.

Согласно рассказу, опубликованному пользователем с никнеймом UFOnatuer, случай необычной встречи произошел с профессором Павийского университета в Италии в 1986 году. Он утверждает, что во время научной работы он наткнулся на существо, не похожее ни на одну земную форму жизни. Профессору удалось запечатлеть пять фотографий этого существа, которое имело внешность похожую на человеческую и была одета во всю белую одежду, включая длинный головной убор. Из фотографий создавалось впечатление, что существо издает звуки и находится в движении.

Эти изображения были опубликованы в печати, а итальянское издание даже поделилось некоторыми уникальными подробностями, которые профессор разрешил раскрыть.

Глядя на фото можно было предположить, что ''инопланетяне'' кричат и извиваются. Источник: Reddit

"Это обычный человек, который всегда был скептически настроен по поводу историй об НЛО, но теперь он сам стал свидетелем события, заставившего его переосмыслить свои взгляды. Он решил поделиться своими наблюдениями о встрече с внеземными, условием сохранения полной анонимности", — отмечалось в статье.

Напомним, ученые рассказали, когда инопланетяне могут ответить Земле.

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