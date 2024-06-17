Додають років: які стрижки категорично не варто робити жінкам за 40

Неправильно обрана зачіска може не лише акцентувати на вікових змінах шкіри обличчя, але й надати зайвого об'єму у ділянці підборіддя або навіть викривити ваш зовнішній вигляд. Щоб уникнути цих недоліків, важливо підбирати зачіску, яка відповідає формі вашого обличчя та типу волосся.

Правильно обрана стрижка не тільки гармонійно доповнить вашу природню красу, але й створить ефект омолодження. Команда UAportal зібрала критерії, за якими варто обирати зачіску.

Вибір довжини волосся після 40 років: Важливо знати, що після 40 років волосся може стати тоншим і менш густим, тому довге волосся може не виглядати так ефектно, як раніше. Тонкі пасма можуть лише підкреслити недоліки шкіри.

Уникайте надмірного об’єму: Стилізація з надмірним об’ємом може виглядати застаріло і навіть смішно. Замість цього, вибирайте більш природні зачіски, які пасуватимуть вашому стилю і не додаватимуть зайвих років.

Обережно з короткими стрижками: Короткі стрижки не пасують кожному, і можуть зробити обличчя більш масивним. Крім того, вони потребують частого оновлення, щоб зачіска виглядала доглянутою.

Уникайте агресивних процедур: Волосся після 40 років стає слабшим, тому слід уникати агресивних салонних процедур та інструментів для укладання, які можуть пошкодити волосся.

Рекомендації експертів щодо стрижок для жінок понад 40:

Класичний боб: Ця зачіска улюблена багатьма і має омолоджувальний ефект. Вона додає об’єму там, де це потрібно, і пасує багатьом жінкам.

Ця зачіска улюблена багатьма і має омолоджувальний ефект. Вона додає об’єму там, де це потрібно, і пасує багатьом жінкам. Подовжений боб: Ідеально пасує для середньої довжини волосся, коригує форму обличчя і надає елегантності.

Ідеально пасує для середньої довжини волосся, коригує форму обличчя і надає елегантності. Піксі: Ця коротка стрижка для сміливих жінок, які готові до змін.

Ця коротка стрижка для сміливих жінок, які готові до змін. Піксі з подовженим чубчиком: Допомагає скорегувати форму обличчя і приховати зморшки на лобі.

Раніше ми розповідали, що стилісти назвали ідеальну стрижку для жінок будь-якого віку.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!