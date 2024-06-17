Добавляют лет: какие стрижки категорически не стоит делать женщинам за 40

Неправильно выбранная прическа может не только акцентировать на возрастных изменениях кожи лица, но и придать лишний объем в области подбородка или даже искривить внешний вид. Чтобы избежать этих недостатков, важно подбирать прическу, соответствующую форме вашего лица и типу волос.

Правильно выбранная стрижка не только гармонично дополнит вашу природную красоту, но и создаст эффект омоложения. Команда UAportal собрала критерии, по которым следует выбирать прическу.

Выбор длины волос после 40 лет: Важно знать, что после 40 лет волосы могут стать тоньше и менее густыми, поэтому длинные волосы могут не выглядеть так эффектно, как раньше. Тонкие пряди могут лишь подчеркнуть недостатки кожи.

Избегайте чрезмерного объема: Стилизация с чрезмерным объемом может выглядеть устаревшим и даже смешным. Вместо этого, выбирайте более естественные прически, которые будут подходить вашему стилю и не будут добавлять лишних лет.

Осторожно с короткими стрижками: Короткие стрижки не подходят каждому, и могут сделать лицо более массивным. Кроме того, они нуждаются в частом обновлении, чтобы прическа выглядела ухоженной.

Избегайте агрессивных процедур: Волосы после 40 лет становятся слабее, поэтому следует избегать агрессивных салонных процедур и инструментов для укладки, которые могут повредить волосы.

Рекомендации экспертов по стрижкам для женщин более 40:

Классический боб Эта прическа любима многими и имеет омолаживающий эффект. Она придает объем там, где это нужно, и подходит многим женщинам.

Эта прическа любима многими и имеет омолаживающий эффект. Она придает объем там, где это нужно, и подходит многим женщинам. Удлиненный боб: Идеально подходит для средней длины волос, корректирует форму лица и придает элегантность.

Пикси: Эта короткая стрижка для смелых женщин, готовых к переменам.

Эта короткая стрижка для смелых женщин, готовых к переменам. Пикси с удлиненной челкой: Помогает скорректировать форму лица и скрыть морщинки на лбу.

Ранее мы рассказывали, что стилисты назвали идеальную стрижку для женщин всех возрастов.

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