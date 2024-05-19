До зустрічі або до підступів: що означає, якщо вдома завівся павук
Павуки часто стають гостями наших будинків, викликаючи у багатьох людей страх та неприємні емоції.
Проте, з давніх часів з цими членистоногими пов'язано безліч прикмет і забобонів, що віщують як щасливі події, так і неприємності. Про це пише apostrophe.ua.
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Чому павуки з'являються в оселі?
Павуки – природні жителі дикої природи, але вони легко можуть оселитися й у людському житлі. Їх приваблюють комфортні умови та наявність їжі – мух, комарів, тарганів.
Нехтування чистотою та санітарними нормами також сприяє появі цих членистоногих.
Прикмети, пов'язані з павуками:
- Зустріч з павуком уранці віщує вдалий день, вдень – нове кохання.
- Раптове падіння павука на голову обіцяє несподіваний великий дохід.
- Павук, що спускається на павутинці перед вами, віщує довгоочікувану зустріч.
- Павук над столом під час їжі застерігає про підступи недоброзичливців.
Як позбутися павуків?
Якщо павуки у вашій оселі стали небажаними гостями, можна вжити таких заходів:
- Зашпарувати щілини у дверях, вікнах та вентиляційних отворах.
- Провести генеральне прибирання, ретельно очистивши всі важкодоступні місця.
- Видалити з оселі зайвий мотлох, де можуть ховатися павуки.
- Регулярно прибирати вхідну зону, поріг, передпокій.
- Навести порядок на балконі.
- Боротися з комахами, які слугують їжею для павуків.
Пам'ятайте:
- Не варто вбивати павуків без потреби. Ці членистоногі – корисні хижаки, які регулюють популяцію комах-шкідників.
- Якщо ви боїтеся павуків, краще не намагатися вбити їх самостійно, а звернутися до фахівців з дезінсекції.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, які 5 речей притягують сварки в оселю.
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