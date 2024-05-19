До встречи или до происков: что значит, если дома завелся паук
Пауки часто становятся гостями наших домов, вызывая у многих людей страх и неприятные эмоции.
Однако, с давних времен с этими членистоногими связано множество примет и предрассудков, предвещающих как счастливые события, так и неприятности. Об этом пишет apostrophe.ua.
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Почему пауки появляются в доме?
Пауки – естественные обитатели дикой природы, но они просто могут поселиться и в человеческом жилище. Их привлекают комфортные условия и наличие пищи – мух, комаров, тараканов.
Пренебрежение чистотой и санитарными нормами также способствует появлению этих членистоногих.
Приметы, связанные с пауками:
- Встреча с пауком утром предвещает удачный день, днем – новая любовь.
- Внезапное падение паука на голову сулит неожиданный большой доход.
- Паук, спускающийся на паутинке перед вами, предвещает долгожданную встречу.
- Паук над столом во время еды предостерегает о происках недоброжелателей.
Как избавиться от пауков?
Если пауки в вашем доме стали нежелательными гостями, можно принять следующие меры:
- Заделать щели в дверях, окнах и вентиляционных проемах.
- Провести генеральную уборку, тщательно очистив все труднодоступные места.
- Удалить из дома лишний хлам, где могут прятаться пауки.
- Регулярно убирать входную зону, порог, прихожую.
- Навести порядок на балконе.
- Бороться с насекомыми, служащими едой для пауков.
Помните:
- Не стоит убивать пауков без надобности. Эти членистоногие – полезные хищники, регулирующие популяцию насекомых-вредителей.
- Если вы боитесь пауков, лучше не пытаться убить их самостоятельно, а обратиться к специалистам по дезинсекции.
Напомним, ранее мы рассказывали, какие 5 вещей притягивают ссоры в дом.
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