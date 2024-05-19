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До встречи или до происков: что значит, если дома завелся паук

Игорь Романько

Что значит увидеть дома паука
Что значит увидеть дома паука

Пауки часто становятся гостями наших домов, вызывая у многих людей страх и неприятные эмоции.

Однако, с давних времен с этими членистоногими связано множество примет и предрассудков, предвещающих как счастливые события, так и неприятности. Об этом пишет apostrophe.ua.

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Почему пауки появляются в доме?

Пауки – естественные обитатели дикой природы, но они просто могут поселиться и в человеческом жилище. Их привлекают комфортные условия и наличие пищи – мух, комаров, тараканов.

Пренебрежение чистотой и санитарными нормами также способствует появлению этих членистоногих.

Приметы, связанные с пауками:

  • Встреча с пауком утром предвещает удачный день, днем – новая любовь.
  • Внезапное падение паука на голову сулит неожиданный большой доход.
  • Паук, спускающийся на паутинке перед вами, предвещает долгожданную встречу.
  • Паук над столом во время еды предостерегает о происках недоброжелателей.

Как избавиться от пауков?

Если пауки в вашем доме стали нежелательными гостями, можно принять следующие меры:

  • Заделать щели в дверях, окнах и вентиляционных проемах.
  • Провести генеральную уборку, тщательно очистив все труднодоступные места.
  • Удалить из дома лишний хлам, где могут прятаться пауки.
  • Регулярно убирать входную зону, порог, прихожую.
  • Навести порядок на балконе.
  • Бороться с насекомыми, служащими едой для пауков.

Помните:

  • Не стоит убивать пауков без надобности. Эти членистоногие – полезные хищники, регулирующие популяцию насекомых-вредителей.
  • Если вы боитесь пауков, лучше не пытаться убить их самостоятельно, а обратиться к специалистам по дезинсекции.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие 5 вещей притягивают ссоры в дом.

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