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Суспільство

До зустрічі або до підступів: що означає, якщо вдома завівся павук

Ігор Романько

Що означає побачити вдома павука
Що означає побачити вдома павука

Павуки часто стають гостями наших будинків, викликаючи у багатьох людей страх та неприємні емоції.

Проте, з давніх часів з цими членистоногими пов'язано безліч прикмет і забобонів, що віщують як щасливі події, так і неприємності. Про це пише apostrophe.ua.

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Чому павуки з'являються в оселі?

Павуки – природні жителі дикої природи, але вони легко можуть оселитися й у людському житлі. Їх приваблюють комфортні умови та наявність їжі – мух, комарів, тарганів.

Нехтування чистотою та санітарними нормами також сприяє появі цих членистоногих.

Прикмети, пов'язані з павуками:

  • Зустріч з павуком уранці віщує вдалий день, вдень – нове кохання.
  • Раптове падіння павука на голову обіцяє несподіваний великий дохід.
  • Павук, що спускається на павутинці перед вами, віщує довгоочікувану зустріч.
  • Павук над столом під час їжі застерігає про підступи недоброзичливців.

Як позбутися павуків?

Якщо павуки у вашій оселі стали небажаними гостями, можна вжити таких заходів:

  • Зашпарувати щілини у дверях, вікнах та вентиляційних отворах.
  • Провести генеральне прибирання, ретельно очистивши всі важкодоступні місця.
  • Видалити з оселі зайвий мотлох, де можуть ховатися павуки.
  • Регулярно прибирати вхідну зону, поріг, передпокій.
  • Навести порядок на балконі.
  • Боротися з комахами, які слугують їжею для павуків.

Пам'ятайте:

  • Не варто вбивати павуків без потреби. Ці членистоногі – корисні хижаки, які регулюють популяцію комах-шкідників.
  • Якщо ви боїтеся павуків, краще не намагатися вбити їх самостійно, а звернутися до фахівців з дезінсекції.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які 5 речей притягують сварки в оселю.

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