До зустрічі або до підступів: що означає, якщо вдома завівся павук

Павуки часто стають гостями наших будинків, викликаючи у багатьох людей страх та неприємні емоції.

Проте, з давніх часів з цими членистоногими пов'язано безліч прикмет і забобонів, що віщують як щасливі події, так і неприємності. Про це пише apostrophe.ua.

Читайте також: Які предмети не можна дарувати з дому

Чому павуки з'являються в оселі?

Павуки – природні жителі дикої природи, але вони легко можуть оселитися й у людському житлі. Їх приваблюють комфортні умови та наявність їжі – мух, комарів, тарганів.

Нехтування чистотою та санітарними нормами також сприяє появі цих членистоногих.

Прикмети, пов'язані з павуками:

Зустріч з павуком уранці віщує вдалий день, вдень – нове кохання.

віщує вдалий день, – нове кохання. Раптове падіння павука на голову обіцяє несподіваний великий дохід.

обіцяє несподіваний великий дохід. Павук, що спускається на павутинці перед вами, віщує довгоочікувану зустріч.

віщує довгоочікувану зустріч. Павук над столом під час їжі застерігає про підступи недоброзичливців.

Як позбутися павуків?

Якщо павуки у вашій оселі стали небажаними гостями, можна вжити таких заходів:

Зашпарувати щілини у дверях, вікнах та вентиляційних отворах.

у дверях, вікнах та вентиляційних отворах. Провести генеральне прибирання, ретельно очистивши всі важкодоступні місця.

ретельно очистивши всі важкодоступні місця. Видалити з оселі зайвий мотлох, де можуть ховатися павуки.

де можуть ховатися павуки. Регулярно прибирати вхідну зону, поріг, передпокій.

вхідну зону, поріг, передпокій. Навести порядок на балконі.

Боротися з комахами, які слугують їжею для павуків.

Пам'ятайте:

Не варто вбивати павуків без потреби. Ці членистоногі – корисні хижаки, які регулюють популяцію комах-шкідників.

Якщо ви боїтеся павуків, краще не намагатися вбити їх самостійно, а звернутися до фахівців з дезінсекції.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які 5 речей притягують сварки в оселю.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!