Для зрілих жінок: названо кольори волосся, які здатні омолодити на 10 років

Стилісти виділили чотири модні відтінки волосся, які чудово справляються з ефектом ліфтингу обличчя. Крім того, ці кольори надають локонам густоти та об’єму, що дозволяє кожній жінці почуватися привабливою.

Команда UAportal спільно з ТСН розповідає, які відтінки фарб для волосся мають омолоджувальний та коригувальний ефект.

Мідні та руді відтінки

Ідеальні відтінки волосся для жінок 50+. Джерело: pixabay Ідеальні відтінки волосся для жінок 50+. Джерело: pixabay

Жінкам у віці 40-50 років чудово підійде цей яскравий колір волосся. Насичений мідний відтінок підкреслить очі, зробить їх виразнішими. Крім того, руді кольори мають не лише омолоджувальний, а й коригувальний ефект, що робить їх ідеальними для зрілих жінок, оскільки вони створюють природний ліфтинг обличчя.

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Карамельні відтінки

Ідеальні відтінки волосся для жінок 50+. Джерело: pixabay Ідеальні відтінки волосся для жінок 50+. Джерело: pixabay

Карамельний колір підходить для всіх типів шкіри, це може бути як блонд, так і світлий каштан. Важливо зазначити, що карамельний відтінок є трендом 2024 року, тому кожна жінка з таким кольором волосся буде виглядати стильно та приголомшливо.

Природний русявий

Ідеальні відтінки волосся для жінок 50+. Джерело: pixabay Ідеальні відтінки волосся для жінок 50+. Джерело: pixabay

Цей відтінок є ідеальним вибором для жінок, які прагнуть омолодження. Він приховає вікові зміни на шкірі та зробить волосся візуально об’ємнішим. Русявий може бути як теплих, так і холодних відтінків, тому кожна жінка зможе знайти свій ідеальний варіант.

Шоколадні відтінки

Ідеальні відтінки волосся для жінок 50+. Джерело: pixabay Ідеальні відтінки волосся для жінок 50+. Джерело: pixabay

Ці кольори стануть справжнім порятунком для жінок, які хочуть виглядати молодшими та підкреслити свою природну красу. Волосся в такому кольорі виглядає густішим та здоровішим. Крім того, шоколадний колір вже кілька років поспіль залишається на піку популярності й ще довго не втратить своїх позицій.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, які омолоджувальні стрижки точно варто зробити жінкам за 45.

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