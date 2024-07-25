Для ідеального варення: експерт розповів, скільки цукру треба на 1 кг фруктів чи ягід

Зазвичай кількість цукру, яку потрібно додати до фруктів чи ягід для приготування варення, залежить від їхньої природної солодкості. Так, для солодких ягід частіше всього рекомендують використовувати від 400 до 500 грамів цукру, тоді як для кислих фруктів потрібно додати приблизно вдвічі більше.

Наприклад, для кілограма вишень може знадобитися до одного кілограма цукру. Про це пише ТСН.

Відомий шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко вважає, що старі кулінарні книги, які радять використовувати цукор у кількості, рівній вазі ягід, помиляються. На його думку, цукор не покращує смак ягід. Він пропонує додавати лише пів кілограма цукру на кілограм ягід, а якщо ягоди кислі, наприклад, ті ж вишні, то збільшити кількість цукру до 600 грамів, але не більше.

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Клопотенко також радить, що для менш соковитих фруктів та ягід, їх слід засипати цукром на ніч, щоб вони пустили сік, а потім варити їх наступного дня.

Чим відрізняються варення, джеми та конфітюри

Що стосується відмінностей між варенням, джемами та конфітюрами, Клопотенко пояснює, що всі ці продукти готують зі свіжих ягід, фруктів, а іноді й овочів.

Джем характеризується однорідною консистенцією і може мати різну густоту залежно від часу варіння. Для загущення джему можна додати яблучний пектин. Варення містить цілі ягоди або їх великі шматки. Конфітюр займає проміжне місце між джемом та варенням, маючи неоднорідну структуру, але без цілих ягід, лише зі шматочками.

Нагадаємо, ми вже писали про смачне полуничне варення, яке можна приготувати без цукру.

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