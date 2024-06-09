Для чого помідорам риб'ячі кістки: садівник з досвідом розкрив власний секрет

Міський садівник Пабло Кінтеро Рестрепо поділився своїм "рибним" трюком, який допомагає без проблем вирощувати стиглі та соковиті помідори. Цей метод дозволяє зменшити витрати на дорогі добрива і досягти відмінних результатів.

В інтерв'ю The US Sun він розповів, що використання риб'ячих кісток додає поживні речовини до ґрунту, що позитивно впливає на ріст і якість помідорів.

Рестрепо також наголосив на важливості правильного вибору рослин для початківців. Він рекомендує почати з простих у догляді рослин, таких як розмарин, шавлія, орегано, чебрець та перець чилі. Ці трави не потребують багато місця і легко вирощуються, що робить їх ідеальними для міських садівників.

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Садівник також підкреслив, що підготовка ґрунту з поживними речовинами є ключовим фактором успішного вирощування рослин. Багато новачків припускаються помилки, саджаючи рослини у будь-який ґрунт без попереднього підживлення. Рестрепо наголосив на важливості забезпечення ґрунту всіма необхідними елементами, щоб він міг живити рослини.

Крім добрив, Пабло Кінтеро Рестрепо рекомендує використовувати природні пестициди для захисту рослин від шкідників. Один з його улюблених рецептів включає воду, мило, рослинну олію та харчову соду. Цей простий, але ефективний засіб допомагає тримати жуків на відстані і захищає урожай від пошкоджень.

Садівник також радить новачкам проводити дослідження щодо рослин, які вони хочуть вирощувати, і бути готовими до можливих помилок. Наприклад, посадка рослин не в той сезон є поширеною помилкою. Важливо дізнатися, які овочі можна садити в конкретний період, щоб уникнути розчарувань і досягти найкращих результатів.

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