Для чого класти в пральну машину губку для миття посуду: господині поділились вражаючим лайфхаком
Чи знайома вам проблема, коли після прання на улюбленому одязі з'являються непривабливі катишки з шерсті? Не поспішайте викидати речі у смітник! Існує безліч способів позбутися волосся, не шкодячи ні машині, ні одягу. Про це пише "Все про пральну машину та побутову техніку".
Губка для посуду:
- Покладіть нову губку для посуду в барабан перед пранням.
- Під час прання губка притягне до себе шерсть, залишаючи ваш одяг та пральну машину чистими.
- Якщо ви перете багато речей або на одязі багато вовни, можна використовувати кілька губок.
Вологі серветки:
- Киньте в барабан 1-2 вологі серветки.
- Під час прання серветки діятимуть як "щітки", збираючи шерсть з одягу.
- Серветки також вберуть частину вовни, не дозволяючи їй потрапити до зливної системи.
Спеціальні кульки для прання:
- Ці кульки виготовляються з гуми або силікону з дрібними шипами.
- Під час прання кульки чіпляють шерсть з одягу.
- Кульки для прання можна багаторазово використовувати.
Пральні мішки:
- Помістіть речі в спеціальні пральні мішки перед пранням.
- Це допоможе мінімізувати потрапляння вовни в барабан машини.
- Періть мішки в режимі делікатного прання.
Тенісні м'ячики:
- Киньте в барабан кілька тенісних м'ячиків.
- Під час прання м'ячики будуть підстрибувати і збивати шерсть з одягу.
Читайте також: Чому не можна прати речі у гарячій воді
Додаткові поради:
- Перед пранням видаліть з одягу якомога більше вовни вручну за допомогою щітки для одягу або липкого ролика.
- Використовуйте режим прання з холодною водою.
- Гаряча вода може "запечатати" шерсть на одязі, роблячи її більш важковидаляємою.
- Додайте в пральну машину кондиціонер для білизни.
- Кондиціонер допоможе розм'якшити шерсть і зробити її більш слизькою, що полегшить її збір.
- Після прання очистіть фільтр пральної машини від шерсті.
- Протріть барабан і дверцята машини вологою ганчіркою.
Пастки для вовни в пральній машині:
Існує кілька типів пасток для вовни в пральній машині:
- Сітки для уловлювання вовни: ці сітки зазвичай поміщаються в барабан пральної машини перед пранням. Під час прання шерсть потрапляє в сітку, а не в барабан машини.
- Кульки для прання: як уже згадувалося вище, ці кульки виготовляються з гуми або силікону з дрібними шипами. Під час прання кульки чіпляють шерсть з одягу.
- Пристрої для вловлювання шерсті, які кріпляться до шланга: Ці пристрої кріпляться до зливного шланга пральної машини. Під час зливу води з машини шерсть потрапляє в пристрій.
- Спеціальні липкі ролики: їх можна використовувати, щоб видалити шерсть з одягу перед пранням.
Нагадаємо, ми вже писали, скільки прального порошку треба сипати у машинку.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!