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Для чого класти в пральну машину губку для миття посуду: господині поділились вражаючим лайфхаком

Ціхоцька Марія

Для чого класти в пральну машину губку для миття посуду: господині поділились вражаючим лайфхаком
Губка для миття посуду допоможе зняти волосся з одягу під час прання

Чи знайома вам проблема, коли після прання на улюбленому одязі з'являються непривабливі катишки з шерсті? Не поспішайте викидати речі у смітник! Існує безліч способів позбутися волосся, не шкодячи ні машині, ні одягу. Про це пише "Все про пральну машину та побутову техніку".

Губка для посуду:

  • Покладіть нову губку для посуду в барабан перед пранням.
  • Під час прання губка притягне до себе шерсть, залишаючи ваш одяг та пральну машину чистими.
  • Якщо ви перете багато речей або на одязі багато вовни, можна використовувати кілька губок.

Вологі серветки:

  • Киньте в барабан 1-2 вологі серветки.
  • Під час прання серветки діятимуть як "щітки", збираючи шерсть з одягу.
  • Серветки також вберуть частину вовни, не дозволяючи їй потрапити до зливної системи.

Спеціальні кульки для прання:

  • Ці кульки виготовляються з гуми або силікону з дрібними шипами.
  • Під час прання кульки чіпляють шерсть з одягу.
  • Кульки для прання можна багаторазово використовувати.

Пральні мішки:

  • Помістіть речі в спеціальні пральні мішки перед пранням.
  • Це допоможе мінімізувати потрапляння вовни в барабан машини.
  • Періть мішки в режимі делікатного прання.

Тенісні м'ячики:

  • Киньте в барабан кілька тенісних м'ячиків.
  • Під час прання м'ячики будуть підстрибувати і збивати шерсть з одягу.

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Додаткові поради:

  • Перед пранням видаліть з одягу якомога більше вовни вручну за допомогою щітки для одягу або липкого ролика.
  • Використовуйте режим прання з холодною водою.
  • Гаряча вода може "запечатати" шерсть на одязі, роблячи її більш важковидаляємою.
  • Додайте в пральну машину кондиціонер для білизни.
  • Кондиціонер допоможе розм'якшити шерсть і зробити її більш слизькою, що полегшить її збір.
  • Після прання очистіть фільтр пральної машини від шерсті.
  • Протріть барабан і дверцята машини вологою ганчіркою.

Пастки для вовни в пральній машині:

Існує кілька типів пасток для вовни в пральній машині:

  • Сітки для уловлювання вовни: ці сітки зазвичай поміщаються в барабан пральної машини перед пранням. Під час прання шерсть потрапляє в сітку, а не в барабан машини.
  • Кульки для прання: як уже згадувалося вище, ці кульки виготовляються з гуми або силікону з дрібними шипами. Під час прання кульки чіпляють шерсть з одягу.
  • Пристрої для вловлювання шерсті, які кріпляться до шланга: Ці пристрої кріпляться до зливного шланга пральної машини. Під час зливу води з машини шерсть потрапляє в пристрій.
  • Спеціальні липкі ролики: їх можна використовувати, щоб видалити шерсть з одягу перед пранням.

Нагадаємо, ми вже писали, скільки прального порошку треба сипати у машинку.

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