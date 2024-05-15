Для чего класть в стиральную машину губку для мытья посуды: хозяйки поделились поразительным лайфхаком
Знакома ли вам проблема, когда после стирки на любимой одежде появляются неприглядные катышки из шерсти? Не спешите выбрасывать вещи в помойку! Существует множество способов избавиться от волос, не вредя ни машине, ни одежде. Об этом пишет "Все о стиральной машине и бытовой технике".
Губка для посуды:
- Перед стиркой положите новую губку для посуды в барабан.
- Во время стирки губка притянет к себе шерсть, оставляя вашу одежду и стиральную машину чистыми.
- Если вы стираете много вещей или на одежде много шерсти, можно использовать несколько губок.
Влажные салфетки:
- Бросьте в барабан 1-2 влажные салфетки.
- Во время стирки салфетки будут действовать как щетки, собирая шерсть с одежды.
- Салфетки также впитают часть шерсти, не позволяя ей попасть в сливную систему.
Специальные шарики для стирки:
- Эти шарики изготавливаются из резины или силикона с мелкими шипами.
- Во время стирки шарики цепляют шерсть из одежды.
- Шарики для стирки можно многократно использовать.
Стиральные мешки:
- Поместите вещи в специальные стиральные мешки перед стиркой.
- Это поможет минимизировать попадание шерсти в барабан машины.
- Стирайте мешки в режиме деликатной стирки.
Теннисные мячики:
- Бросьте в барабан несколько теннисных мячиков.
- Во время стирки мячики будут подпрыгивать и сбивать шерсть с одежды.
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Дополнительные советы:
- Перед стиркой удалите из одежды максимальное количество шерсти вручную с помощью щетки для одежды или липкого ролика.
- Используйте режим стирки с холодной водой.
- Горячая вода может "запечатать" шерсть на одежде, делая ее более трудноудаляемой.
- Добавьте в стиральную машину бельевой кондиционер.
- Кондиционер поможет размягчить шерсть и сделать ее более скользкой, что облегчит ее сбор.
- После стирки очистите фильтр стиральной машины от шерсти.
- Протрите барабан и дверцу машины влажной тряпкой.
Ловушки для шерсти в стиральной машине:
Существует несколько типов ловушек для шерсти в стиральной машине:
- Сетки для улавливания шерсти: эти сетки обычно помещаются в барабан стиральной машины перед стиркой. При стирке шерсть попадает в сетку, а не в барабан машины.
- Шарики для стирки: как уже упоминалось выше, эти шарики изготавливаются из резины или силикона с мелкими шипами. Во время стирки шарики цепляют шерсть из одежды.
- Устройства для улавливания шерсти, крепящиеся к шлангу: Эти устройства крепятся к сливному шлангу стиральной машины. При сливах воды из машины шерсть попадает в устройство.
- Специальные липкие ролики: их можно использовать, чтобы удалить шерсть из одежды перед стиркой.
Напомним, мы уже писали, сколько стирального порошка нужно сыпать в машинку.
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