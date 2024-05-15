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Для чего класть в стиральную машину губку для мытья посуды: хозяйки поделились поразительным лайфхаком

Цихоцкая Мария

Для чего класть в стиральную машину губку для мытья посуды: хозяйки поделились поразительным лайфхаком
Губка для мытья посуды поможет снять волосы с одежды во время стирки

Знакома ли вам проблема, когда после стирки на любимой одежде появляются неприглядные катышки из шерсти? Не спешите выбрасывать вещи в помойку! Существует множество способов избавиться от волос, не вредя ни машине, ни одежде. Об этом пишет "Все о стиральной машине и бытовой технике".

Губка для посуды:

  • Перед стиркой положите новую губку для посуды в барабан.
  • Во время стирки губка притянет к себе шерсть, оставляя вашу одежду и стиральную машину чистыми.
  • Если вы стираете много вещей или на одежде много шерсти, можно использовать несколько губок.

Влажные салфетки:

  • Бросьте в барабан 1-2 влажные салфетки.
  • Во время стирки салфетки будут действовать как щетки, собирая шерсть с одежды.
  • Салфетки также впитают часть шерсти, не позволяя ей попасть в сливную систему.

Специальные шарики для стирки:

  • Эти шарики изготавливаются из резины или силикона с мелкими шипами.
  • Во время стирки шарики цепляют шерсть из одежды.
  • Шарики для стирки можно многократно использовать.

Стиральные мешки:

  • Поместите вещи в специальные стиральные мешки перед стиркой.
  • Это поможет минимизировать попадание шерсти в барабан машины.
  • Стирайте мешки в режиме деликатной стирки.

Теннисные мячики:

  • Бросьте в барабан несколько теннисных мячиков.
  • Во время стирки мячики будут подпрыгивать и сбивать шерсть с одежды.

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Дополнительные советы:

  • Перед стиркой удалите из одежды максимальное количество шерсти вручную с помощью щетки для одежды или липкого ролика.
  • Используйте режим стирки с холодной водой.
  • Горячая вода может "запечатать" шерсть на одежде, делая ее более трудноудаляемой.
  • Добавьте в стиральную машину бельевой кондиционер.
  • Кондиционер поможет размягчить шерсть и сделать ее более скользкой, что облегчит ее сбор.
  • После стирки очистите фильтр стиральной машины от шерсти.
  • Протрите барабан и дверцу машины влажной тряпкой.

Ловушки для шерсти в стиральной машине:

Существует несколько типов ловушек для шерсти в стиральной машине:

  • Сетки для улавливания шерсти: эти сетки обычно помещаются в барабан стиральной машины перед стиркой. При стирке шерсть попадает в сетку, а не в барабан машины.
  • Шарики для стирки: как уже упоминалось выше, эти шарики изготавливаются из резины или силикона с мелкими шипами. Во время стирки шарики цепляют шерсть из одежды.
  • Устройства для улавливания шерсти, крепящиеся к шлангу: Эти устройства крепятся к сливному шлангу стиральной машины. При сливах воды из машины шерсть попадает в устройство.
  • Специальные липкие ролики: их можно использовать, чтобы удалить шерсть из одежды перед стиркой.

Напомним, мы уже писали, сколько стирального порошка нужно сыпать в машинку.

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