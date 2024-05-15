Для чого класти в пральну машину губку для миття посуду: господині поділились вражаючим лайфхаком

Чи знайома вам проблема, коли після прання на улюбленому одязі з'являються непривабливі катишки з шерсті? Не поспішайте викидати речі у смітник! Існує безліч способів позбутися волосся, не шкодячи ні машині, ні одягу. Про це пише "Все про пральну машину та побутову техніку".

Губка для посуду:

Покладіть нову губку для посуду в барабан перед пранням.

Під час прання губка притягне до себе шерсть, залишаючи ваш одяг та пральну машину чистими.

Якщо ви перете багато речей або на одязі багато вовни, можна використовувати кілька губок.

Вологі серветки:

Киньте в барабан 1-2 вологі серветки.

Під час прання серветки діятимуть як "щітки", збираючи шерсть з одягу.

Серветки також вберуть частину вовни, не дозволяючи їй потрапити до зливної системи.

Спеціальні кульки для прання:

Ці кульки виготовляються з гуми або силікону з дрібними шипами.

Під час прання кульки чіпляють шерсть з одягу.

Кульки для прання можна багаторазово використовувати.

Пральні мішки:

Помістіть речі в спеціальні пральні мішки перед пранням.

Це допоможе мінімізувати потрапляння вовни в барабан машини.

Періть мішки в режимі делікатного прання.

Тенісні м'ячики:

Киньте в барабан кілька тенісних м'ячиків.

Під час прання м'ячики будуть підстрибувати і збивати шерсть з одягу.

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Додаткові поради:

Перед пранням видаліть з одягу якомога більше вовни вручну за допомогою щітки для одягу або липкого ролика.

Використовуйте режим прання з холодною водою.

Гаряча вода може "запечатати" шерсть на одязі, роблячи її більш важковидаляємою.

Додайте в пральну машину кондиціонер для білизни.

Кондиціонер допоможе розм'якшити шерсть і зробити її більш слизькою, що полегшить її збір.

Після прання очистіть фільтр пральної машини від шерсті.

Протріть барабан і дверцята машини вологою ганчіркою.

Пастки для вовни в пральній машині:

Існує кілька типів пасток для вовни в пральній машині:

Сітки для уловлювання вовни: ці сітки зазвичай поміщаються в барабан пральної машини перед пранням. Під час прання шерсть потрапляє в сітку, а не в барабан машини.

Кульки для прання: як уже згадувалося вище, ці кульки виготовляються з гуми або силікону з дрібними шипами. Під час прання кульки чіпляють шерсть з одягу.

як уже згадувалося вище, ці кульки виготовляються з гуми або силікону з дрібними шипами. Під час прання кульки чіпляють шерсть з одягу. Пристрої для вловлювання шерсті, які кріпляться до шланга: Ці пристрої кріпляться до зливного шланга пральної машини. Під час зливу води з машини шерсть потрапляє в пристрій.

Ці пристрої кріпляться до зливного шланга пральної машини. Під час зливу води з машини шерсть потрапляє в пристрій. Спеціальні липкі ролики: їх можна використовувати, щоб видалити шерсть з одягу перед пранням.

Нагадаємо, ми вже писали, скільки прального порошку треба сипати у машинку.

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