Десерт із замороженої дині : легко та смачно

Багато бачив схожих натертих десертів з кавунчиків і вирішив спробувати зробити щось подібне з дині!

Вийшло дуже смачно і легко!

Отже, ломтики почищеної дині заморозив, також узяв трішки персика для різноманіття і все заморозив заздалегідь.

взяв свіжу половину дині половинку;

натер швидко на тонкій тертушці заздалегідь заморожену диню та персик у перемішку, трішечки збризнув лимоном, за бажанням можна їх трохи полити медом!

це легко, незвично по консистенції, приємно, смачно і дуже освіжаюче!

Обов’язково спробуйте!

Я люблю дині більше ніж кавуни. Є тут ще любителі диньок?

Обіймаю!