Десерт из замороженной дыни: легко и вкусно

Много видел похожих натертых десертов из арбузов и решил попытаться сделать что-то подобное из дыни!

Получилось очень вкусно и легко!

Итак, ломтики почищенной дыни заморозил, также взял немного персика для разнообразия и все заморозил заранее.

взял свежую половину дыни половинку;

натер быстро на тонкой терке заранее замороженную дыню и персик в перемешку, немного сбрызнул лимоном, по желанию можно их немного полить медом!

это легко, необычно по консистенции, приятно, вкусно и очень освежающе!

Обязательно попробуйте!

Я люблю дыни больше чем арбузы. Есть здесь еще любители дынь?

Обнимаю!