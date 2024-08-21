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Десерт из замороженной дыни: легко и вкусно
Много видел похожих натертых десертов из арбузов и решил попытаться сделать что-то подобное из дыни!
Получилось очень вкусно и легко!
Итак, ломтики почищенной дыни заморозил, также взял немного персика для разнообразия и все заморозил заранее.
- взял свежую половину дыни половинку;
- натер быстро на тонкой терке заранее замороженную дыню и персик в перемешку, немного сбрызнул лимоном, по желанию можно их немного полить медом!
- это легко, необычно по консистенции, приятно, вкусно и очень освежающе!
Обязательно попробуйте!
Я люблю дыни больше чем арбузы. Есть здесь еще любители дынь?
Обнимаю!