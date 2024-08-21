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Десерт із замороженої дині : легко та смачно
Багато бачив схожих натертих десертів з кавунчиків і вирішив спробувати зробити щось подібне з дині!
Вийшло дуже смачно і легко!
Отже, ломтики почищеної дині заморозив, також узяв трішки персика для різноманіття і все заморозив заздалегідь.
- взяв свіжу половину дині половинку;
- натер швидко на тонкій тертушці заздалегідь заморожену диню та персик у перемішку, трішечки збризнув лимоном, за бажанням можна їх трохи полити медом!
- це легко, незвично по консистенції, приємно, смачно і дуже освіжаюче!
Обов’язково спробуйте!
Я люблю дині більше ніж кавуни. Є тут ще любителі диньок?
Обіймаю!