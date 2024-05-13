Навіть не подивляться в сторону вашого дому: як прогнати мишей
Миші, хоч і можуть здаватися милими, для багатьох людей стають справжнім кошмаром. Проте жорстокі методи боротьби з ними, такі як мишоловки, стають все менш популярними. Люди шукають більш гуманні способи позбутися цих шкідників.
На щастя, TikTok-блогерка поділилася "гуманним" способом, який, за її словами, допоможе вам назавжди вигнати мишей з дому.
Джен, відома в TikTok як @Jenxwrites, пояснює, що цей метод не лише дієвий, але й дуже бюджетний: "Якщо у вас проблема з мишами, я збираюся зробити ваш день кращим. Це дуже дешеве рішення!", - ділиться вона.
Її секрет - губки для чищення з нержавіючої сталі: "Миші люблять бігати по стінах, тому покладіть губки між приладами, шафами та будь-де, де вони можуть з'явитися. Очевидно, що миші їх не люблять, тому це заощадить вам гроші на службі дезінсекції, а також буде трохи гуманніше. Повірте, ви не захочете щоранку прибирати мертвих мишей з мишоловок", - стверджує Джен.
Емілі Смеллі, колишня дезінсекторка, також рекомендувала використовувати металеву шерсть для відлякування мишей: "Металева шерсть - це дуже тонка і гнучка шерсть з гострими краями, яку можна використовувати для домашніх потреб, в тому числі для полірування та чищення. Шкідники, такі як миші та щури, не люблять гризти сталеву вату, адже гострі краї завдають їм болю", - пояснює вона.
Раніше ми писали: П'ять способів раз і на завжди позбутися мишей в будинку
Емілі рекомендує використовувати металеву шерсть для заповнення отворів у плінтусах, трубах, під раковиною, біля радіаторів, на стіні під холодильником, духовкою та посудомийною машиною.
Переваги використання металевої шерсті:
- Нетоксична: Вам не потрібно турбуватися про те, що вона буде шкідливою для людей або домашніх тварин.
- Гуманна: Вона не вбиває мишей, а просто відлякує їх.
- Бюджетна: Металеву шерсть легко знайти та купити за доступною ціною.
- Ефективна: Миші не люблять гострі краї металевої шерсті, тому вони не будуть пробиратися через місця, де вона використовується.
Нагадаємо, ми вже писали, чому миші проникають у ваш будинок і як їх зупинити.
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