Навіть не подивляться в сторону вашого дому: як прогнати мишей

Миші, хоч і можуть здаватися милими, для багатьох людей стають справжнім кошмаром. Проте жорстокі методи боротьби з ними, такі як мишоловки, стають все менш популярними. Люди шукають більш гуманні способи позбутися цих шкідників.

На щастя, TikTok-блогерка поділилася "гуманним" способом, який, за її словами, допоможе вам назавжди вигнати мишей з дому.

Джен, відома в TikTok як @Jenxwrites, пояснює, що цей метод не лише дієвий, але й дуже бюджетний: "Якщо у вас проблема з мишами, я збираюся зробити ваш день кращим. Це дуже дешеве рішення!", - ділиться вона.

Її секрет - губки для чищення з нержавіючої сталі: "Миші люблять бігати по стінах, тому покладіть губки між приладами, шафами та будь-де, де вони можуть з'явитися. Очевидно, що миші їх не люблять, тому це заощадить вам гроші на службі дезінсекції, а також буде трохи гуманніше. Повірте, ви не захочете щоранку прибирати мертвих мишей з мишоловок", - стверджує Джен.

Емілі Смеллі, колишня дезінсекторка, також рекомендувала використовувати металеву шерсть для відлякування мишей: "Металева шерсть - це дуже тонка і гнучка шерсть з гострими краями, яку можна використовувати для домашніх потреб, в тому числі для полірування та чищення. Шкідники, такі як миші та щури, не люблять гризти сталеву вату, адже гострі краї завдають їм болю", - пояснює вона.

Раніше ми писали: П'ять способів раз і на завжди позбутися мишей в будинку

Емілі рекомендує використовувати металеву шерсть для заповнення отворів у плінтусах, трубах, під раковиною, біля радіаторів, на стіні під холодильником, духовкою та посудомийною машиною.

Переваги використання металевої шерсті:

Нетоксична: Вам не потрібно турбуватися про те, що вона буде шкідливою для людей або домашніх тварин.

Вам не потрібно турбуватися про те, що вона буде шкідливою для людей або домашніх тварин. Гуманна: Вона не вбиває мишей, а просто відлякує їх.

Вона не вбиває мишей, а просто відлякує їх. Бюджетна: Металеву шерсть легко знайти та купити за доступною ціною.

Металеву шерсть легко знайти та купити за доступною ціною. Ефективна: Миші не люблять гострі краї металевої шерсті, тому вони не будуть пробиратися через місця, де вона використовується.

Нагадаємо, ми вже писали, чому миші проникають у ваш будинок і як їх зупинити.

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