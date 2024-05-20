Навіть духовка, яку ніколи не мили, блищатиме як нова: який популярний засіб здатен на це

Чищення забрудненої духовки може бути справжнім випробуванням, особливо, якщо на ній застигли плями пригорілого жиру. І якщо треба помити духовку швидко й без особливих зусиль, на допомогу можуть прийти нестандартні рішення.

Існує простий і економний спосіб відмити духовку за допомогою звичайної таблетки для посудомийної машини. Цей лайфхак допоможе вам позбутися жиру, пригорілих плям і залишків їжі без використання жорстких хімічних засобів.

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Просто візьміть таблетку для посудомийної машини та покладіть в миску з теплою водою. Зачекайте, щоб вона трохи розм'якла, але не розсипалася. Нанесіть таблетку на брудні ділянки. Використовуйте щітку, щоб натерти забруднені ділянки духовки круговими рухами. Залиште на деякий час, щоб вона розм'якшила бруд. Протріть духовку вологою серветкою з мікрофібри, щоб видалити бруд і залишки таблетки.

Для сильних забруднень можна натерти таблеткою брудні ділянки, залишити на кілька хвилин, а потім протерти губкою. Цей метод також підходить для очищення вікна духовки, решіток і металевих деталей навколо дверцят. Щоб посилити очищуючий ефект, можна додати трохи харчової соди до теплої води, в якій замочується таблетка.

Окрім таблеток для посудомийної машини, для очищення духовки можна використовувати й інші прості засоби:

Харчова сода: зробіть пасту з харчової соди та води, нанесіть на забруднені ділянки, залиште на ніч, а потім протріть губкою.

Лимон: вичавіть сік лимона в миску, занурте в нього губку з мікрофібри, протріть стінки духовки, залиште на 5 хвилин, потім поставте в духовку миску з лимонним соком на 30 хвилин, протріть губкою.

Оцет: розведіть оцет з водою, розпиліть на скло духовки, протріть губкою.

Нагадаємо, ми вже писали, як ефективно очистити духовку без соди або оцту.

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