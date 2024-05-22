Впорається навіть з застарілими плямами: як зробити саморобний плямовивідник

Як зробити ефективний засіб для виведення плям з підручних засобів для застарілих плям

Під час застілля на скатертині неминуче з'являються плями, які можуть псувати її зовнішній вигляд. Не поспішайте викидати забруднену скатертину або витрачати гроші на дорогі хімічні плямовивідники.

Існує безліч простих та екологічних способів очистити скатертину за допомогою доступних підручних засобів. Застосовуючи ці прості поради з сайту nnews.com.ua, ви зможете без зусиль очистити свою улюблену скатертину та зберегти її сяючою чистотою протягом довгих років.

Читайте також: П'ять порад, як ефективно вивести жирні плями з одягу

1. Лимон та сіль:

Цей метод особливо ефективний проти плям від вина та ягід.

Натріть на забруднене місце трохи лимонної цедри, посипте сіллю і залиште на 10-15 хвилин.

Потім ретельно витріть суміш чистою ганчіркою та промийте скатертину в холодній воді.

2. Сода та оцет:

Цей універсальний плямовивідник допоможе видалити плями від кави, чаю, соусів та інших продуктів.

Змішайте в рівних пропорціях соду та оцет, щоб утворилася паста.

Нанесіть пасту на пляму, залиште на 15-20 хвилин, а потім змийте холодною водою.

3. Гаряча вода та сіль:

Цей простий метод підходить для видалення свіжих плям різного походження.

Залийте забруднене місце окропом, посипте сіллю і залиште на кілька хвилин.

Потім ретельно витріть пляму та прополощіть скатертину в холодній воді.

4. Гідрогенпероксид та мило:

Цей розчин ефективно бореться з плямами від фруктів, ягід та чайних напоїв.

Змішайте в рівних пропорціях гідрогенпероксид і рідке мило.

Нанесіть розчин на пляму, залиште на 10 хвилин, а потім змийте холодною водою.

5. Крохмаль:

Цей метод допоможе видалити жирні плями.

Рясно посипте забруднене місце крохмалем і залиште на кілька годин або на ніч.

Потім струсіть крохмаль щіткою, а скатертину виперіть у звичайному режимі.

Важливо!

Перед використанням будь-якого з цих методів нанесіть невелику кількість суміші на непомітну ділянку скатертини, щоб переконатися, що вона не линяє.

Для стійких плям може знадобитися повторне застосування засобу.

Не використовуйте жорсткі щітки та агресивні хімічні речовини, оскільки вони можуть пошкодити тканину.

Нагадаємо, ми вже розповідали, як правильно відіпрати комір та манжети, аби вони мали ідеальний вигляд.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!