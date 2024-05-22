Справится даже с устаревшими пятнами: как сделать самодельный пятновыводитель

Во время застолья на скатерти неизбежно появляются пятна, которые могут портить внешний вид. Не спешите выбрасывать загрязненную скатерть или тратить деньги на дорогостоящие химические пятновыводители.

Существует множество простых и экологичных способов очистить скатерть с помощью доступных подручных средств. Применяя эти простые советы с сайта nnews.com.ua, вы сможете без труда очистить свою любимую скатерть и сохранить ее сияющей чистотой в течение долгих лет.

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1. Лимон и соль:

Этот метод особенно эффективен против пятен от вина и ягод.

Натрите на загрязненное место чуть-чуть лимонной цедры, посыпьте солью и оставьте на 10-15 минут.

Затем тщательно протрите смесь чистой тряпкой и промойте скатерть в холодной воде.

2. Сода и уксус:

Этот универсальный пятновыводитель поможет удалить пятна от кофе, чая, соусов и других продуктов.

Смешайте в равных пропорциях соду и уксус, чтобы образовалась паста.

Нанесите пасту на пятно, оставьте на 15-20 минут, затем смойте холодной водой.

3. Горячая вода и соль:

Этот обычный способ подходит для удаления новых пятен различного происхождения.

Залейте загрязненное место крутым кипятком, посыпьте солью и оставьте на несколько минут.

Затем тщательно протрите пятно и прополощите скатерть в холодной воде.

4. Гидрогенпероксид и мыло:

Этот раствор эффективно борется с пятнами от фруктов, ягод и чайных напитков.

Смешайте в равных пропорциях гидрогенпероксид и жидкое мыло.

Нанесите раствор на пятно, оставьте на 10 минут, затем смойте холодной водой.

5. Крахмал:

Этот метод поможет удалить жирные пятна.

Обильно посыпьте загрязненное место крахмалом и оставьте на несколько часов или ночью.

Затем встряхните крахмал щеткой, а скатерть постирайте в обычном режиме.

Важно!

Перед использованием любого из этих методов нанесите небольшое количество смеси на незаметный участок скатерти, чтобы убедиться, что она не линяет.

Для стойких пятен может потребоваться повторное применение средства.

Не используйте жесткие щетки и агрессивные химические вещества, поскольку они могут повредить ткань.

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