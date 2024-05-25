Що посадити в червні - 2024: місячний посівний календар

Червень – це активний місяць для садівників і городників. Триває сезон посадок, збору перших урожаїв та догляду за рослинами. Щоб отримати рясний та здоровий врожай, важливо правильно розпланувати роботи на ділянці.

Місячний календар на червень 2024 року стане вашим вірним помічником у цьому. Він ґрунтується на фазах Місяця, які, як вважається, впливають на ріст і розвиток рослин. Про це пише Главред.

Фази Місяця в червні 2024 року:

Молодик: 5, 6, 7, 8 червня.

5, 6, 7, 8 червня. Місяць, що зростає: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 червня.

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 червня. Повний місяць: 20, 21, 22, 23 червня.

20, 21, 22, 23 червня. Місяць, що спадає: 1, 2, 3, 4, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 червня.

Сприятливі дні для посадки в червні 2024 року:

Томати: 1, 9, 11, 12, 20, 21, 27.

1, 9, 11, 12, 20, 21, 27. Огірки: 1, 9, 11, 12, 20, 21, 27.

1, 9, 11, 12, 20, 21, 27. Перець (гіркий, солодкий): 1, 9, 20, 21, 27.

1, 9, 20, 21, 27. Цибуля на зелень (перо), цибуля-сівок: 4, 9, 18, 19, 20, 21, 23.

4, 9, 18, 19, 20, 21, 23. Цибуля на ріпку, часник, хрін: 4, 9, 18, 19, 20, 21, 23.

4, 9, 18, 19, 20, 21, 23. Капуста (у т.ч. цвітна, броколі, пекінська, кольрабі), спаржа: 1, 4, 9, 11, 12, 18, 19, 23, 27.

1, 4, 9, 11, 12, 18, 19, 23, 27. Баклажани: 1, 9, 11, 12, 20, 21, 27.

1, 9, 11, 12, 20, 21, 27. Кабачки, патисони, гарбуз: 1, 9, 11, 12, 20, 21, 27.

1, 9, 11, 12, 20, 21, 27. Картопля, топінамбур: 4, 9, 18, 19, 20, 21, 23.

4, 9, 18, 19, 20, 21, 23. Суниця, полуниця: 1, 27.

1, 27. Горох, боби, квасоля: 4, 23.

4, 23. Редис, редька, дайкон: 1, 4, 9, 23, 27.

1, 4, 9, 23, 27. Морква, буряк, ріпа, селера (корінь): 4, 9, 18, 19, 23.

4, 9, 18, 19, 23. Зелень (салат, кріп, петрушка, фенхель, кінза, шпинат, базилік, селера, кмин, гірчиця, мангольд та ін.): 1, 9, 27.

1, 9, 27. Баштанні: 4, 23.

Сприятливі дні для посіву, посадки і пересадки квітів у червні:

Однорічні квіти: 15, 16, 17.

15, 16, 17. Дворічні та багаторічні квіти: 15, 16, 17.

15, 16, 17. Цибулинні та бульбові квіти: 15, 16, 17.

15, 16, 17. Кімнатні рослини: 15, 16, 17.

15, 16, 17. З кучерявими стеблами: 15, 16, 17.

Нагадаємо, ми вже писали, що краще посадити на городі після збирання картоплі.

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