Что посадить в июне - 2024: лунный посевной календарь

Июнь – это активный месяц для садоводов и огородников. Продолжается сезон посадок, сбора первых урожаев и ухода за растениями. Чтобы получить обильный и здоровый урожай важно правильно распланировать работы на участке.

Лунный календарь на июнь 2024 станет вашим верным помощником в этом. Он основан на фазах Луны, которые, как считается, влияют на рост и развитие растений. Об этом пишет Главред.

Фазы Луны в июне 2024 года:

Новолуние: 5, 6, 7, 8 июня.

5, 6, 7, 8 июня. Растущая месяц: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 июня.

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 июня. Полнолуние: 20, 21, 22, 23 июня.

20, 21, 22, 23 июня. Падающая луна: 1, 2, 3, 4, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня.

Благоприятные дни для посадки в июне 2024:

Томаты: 1, 9, 11, 12, 20, 21, 27.

1, 9, 11, 12, 20, 21, 27. Огурцы: 1, 9, 11, 12, 20, 21, 27.

1, 9, 11, 12, 20, 21, 27. Перец (горький, сладкий): 1, 9, 20, 21, 27.

1, 9, 20, 21, 27. Лук на зелень (перо), лук-севок: 4, 9, 18, 19, 20, 21, 23.

4, 9, 18, 19, 20, 21, 23. Лук на репку, чеснок, хрен: 4, 9, 18, 19, 20, 21, 23.

4, 9, 18, 19, 20, 21, 23. Капуста (в т.ч. цветная, брокколи, пекинская, кольраби), спаржа: 1, 4, 9, 11, 12, 18, 19, 23, 27.

1, 4, 9, 11, 12, 18, 19, 23, 27. Баклажаны: 1, 9, 11, 12, 20, 21, 27.

1, 9, 11, 12, 20, 21, 27. Кабачки, патиссоны, тыква: 1, 9, 11, 12, 20, 21, 27.

Картофель, топинамбур: 4, 9, 18, 19, 20, 21, 23.

4, 9, 18, 19, 20, 21, 23. Земляника, клубника: 1, 27.

1, 27. Горох, бобы, фасоль: 4, 23.

4, 23. Редис, редька, дайкон: 1, 4, 9, 23, 27.

1, 4, 9, 23, 27. Морковь, свекла, репа, сельдерей (корень): 4, 9, 18, 19, 23.

4, 9, 18, 19, 23. Зелень (салат, укроп, петрушка, фенхель, кинза, шпинат, базилик, сельдерей, тмин, горчица, мангольд и др.): 1, 9, 27.

1, 9, 27. Бахнения: 4, 23.

Благоприятные дни для посева, посадки и пересадки цветов в июне:

Однолетние цветы: 15, 16, 17.

Двухлетние и многолетние цветы: 15, 16, 17.

15, 16, 17. Луковичные и клубневые цветы: 15, 16, 17.

15, 16, 17. Комнатные растения: 15, 16, 17.

15, 16, 17. С вьющимися стеблями: 15, 16, 17.

Напомним, мы уже писали, что лучше посадить на огороде после уборки картофеля.

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