Що корисніше кава чи какао: відповідь дієтолога

Обидва ці напої мають свої переваги для здоров'я, тому остаточний вибір залежить від ваших індивідуальних потреб та вподобань.

Найкращий напій для вас – це той, який ви п'єте з насолодою і який не завдає шкоди вашому здоров'ю. Про це пише видання Harvard Health.

Читайте також: Експерт відповів о котрій варто пити каву зранку

Какао:

Містить флаваноли, які покращують здоров'я серцево-судинної системи та контроль рівня цукру в крові .

та . Має антиоксидантні та протизапальні властивості .

. Може бути корисним для здоров'я печінки .

. Не містить кофеїну, тому підходить людям, які чутливі до кофеїну.

Кава:

Підтримує здоровий рівень ферментів печінки .

. Знижує ризик розвитку колоректального раку .

. Може покращити когнітивні функції та підвищити рівень енергії .

та . Містить кофеїн, який може мати як позитивні, так і негативні наслідки, наприклад, покращити настрій та збільшити тривожність.

Дієтологиня Міранда Галаті рекомендує:

Не покладатися на жоден з цих напоїв як на джерело "істотної користі для здоров'я" .

. Обрати той, який вам більше до вподоби .

. Зосередитися на загальному здоровому раціоні, який включає багато фруктів, овочів, цільного зерна та нежирних білків.

Важливо:

Якщо ви відчуваєте фізичні або психічні побічні ефекти від кофеїну , рекомендується пити каву без кофеїну або трав'яні чаї.

, рекомендується пити каву без кофеїну або трав'яні чаї. Проконсультуйтеся з лікарем, якщо у вас є які-небудь сумніви щодо вживання кави або какао.

Нагадаємо, ми вже писали, які 5 продуктів варто включити у свій раціон.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!