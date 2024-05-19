Що корисніше кава чи какао: відповідь дієтолога
Обидва ці напої мають свої переваги для здоров'я, тому остаточний вибір залежить від ваших індивідуальних потреб та вподобань.
Найкращий напій для вас – це той, який ви п'єте з насолодою і який не завдає шкоди вашому здоров'ю. Про це пише видання Harvard Health.
Читайте також: Експерт відповів о котрій варто пити каву зранку
Какао:
- Містить флаваноли, які покращують здоров'я серцево-судинної системи та контроль рівня цукру в крові.
- Має антиоксидантні та протизапальні властивості.
- Може бути корисним для здоров'я печінки.
- Не містить кофеїну, тому підходить людям, які чутливі до кофеїну.
Кава:
- Підтримує здоровий рівень ферментів печінки.
- Знижує ризик розвитку колоректального раку.
- Може покращити когнітивні функції та підвищити рівень енергії.
- Містить кофеїн, який може мати як позитивні, так і негативні наслідки, наприклад, покращити настрій та збільшити тривожність.
Дієтологиня Міранда Галаті рекомендує:
- Не покладатися на жоден з цих напоїв як на джерело "істотної користі для здоров'я".
- Обрати той, який вам більше до вподоби.
- Зосередитися на загальному здоровому раціоні, який включає багато фруктів, овочів, цільного зерна та нежирних білків.
Важливо:
- Якщо ви відчуваєте фізичні або психічні побічні ефекти від кофеїну, рекомендується пити каву без кофеїну або трав'яні чаї.
- Проконсультуйтеся з лікарем, якщо у вас є які-небудь сумніви щодо вживання кави або какао.
Нагадаємо, ми вже писали, які 5 продуктів варто включити у свій раціон.
Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!