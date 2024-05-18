Що має бути у вашій тарілці зранку: дієтологи назвали найкращий сніданок

Що краще їсти зранку

Сніданок – це не просто їжа, це заряд бадьорості та енергії на весь день. Пропускати його не рекомендується, адже це може негативно вплинути на ваше самопочуття та працездатність.

А якщо ви хочете схуднути, то сніданок стає ще й важливою частиною вашого раціону. Правильно підібрані продукти допоможуть вам відчувати ситість протягом декількох годин, контролювати апетит та позбутися зайвих кілограмів, пише Fit for fun.

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Що ж радять дієтологи їсти на сніданок для схуднення?

1. Продукти з високим вмістом клітковини:

Вівсянка - класичний варіант, багатий на клітковину, вітаміни та мікроелементи.

Цільнозерновий хліб - джерело складних вуглеводів, які дають тривале відчуття ситості.

Ягоди - не лише смачні, але й корисні, адже містять багато клітковини, антиоксидантів та вітамінів.

Бобові - багаті на білок і клітковину, що робить їх чудовим вибором для сніданку.

Морква та сочевиця - джерела клітковини, вітамінів та мінералів, які допоможуть вам довше відчувати себе ситими.

2. Джерела білка:

Яйця - універсальний продукт, який можна готувати різними способами.

Горіхи - багаті на білок, здорові жири та клітковину.

Сир - чудовий варіант для любителів ситних сніданків.

Йогурт - джерело білка, кальцію та пробіотиків, які корисні для травлення.

3. Здорові жири:

Авокадо - багатий на мононенасичені жири, які допомагають знизити рівень "поганого" холестерину та покращити роботу серця.

Насіння - джерело омега-3 жирних кислот, які важливі для роботи мозку та серця.

Оливкова олія - корисна для здоров'я жирів, яку можна додавати до салатів, каш або омлетів.

Пам'ятайте:

Сніданок повинен бути не лише корисним, але й смачним.

Не бійтеся експериментувати та шукати нові рецепти.

Головне - їсти з розумом, помірно та з задоволенням.

Смачного та корисного сніданку!

Додаткові поради:

Пийте воду протягом дня, щоб підтримувати водний баланс в організмі.

Займайтеся спортом - це допоможе вам швидше схуднути та покращити загальне самопочуття.

Не забувайте про перекуси протягом дня - це допоможе вам не переїдати за сніданком, обідом або вечерею.

Здорове харчування та активний спосіб життя - запорука стрункої фігури та міцного здоров'я!

Нагадаємо, ми вже писали, які 5 продуктів варто включити у свій раціон.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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