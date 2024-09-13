Що робити, щоб дожити до 100 років: секрети японців

Країна сонця, що сходить, знаменита своїми довгожителями. У цьому японці попереду планети всієї як тривалості життя, а й у період активності. Якщо і ви хочете перебувати, як то кажуть "в чистому розумі та повному здоров'ї" аж до свого 100-річчя, терміново змінюйте дієту та впроваджуйте філософію харчування японців.

Ось основні її постулати:

Невеликі порції

Японці вважають, що з'їдаючи більше, ніж вимагає наш організм, ми лише шкодимо собі. Тому в Японії прийнято їсти паличками - хасі, конструкція яких не дозволяє схопити великий шматок. До речі, хасі також розвивають дрібну моторику рук, що позитивно впливає на розвиток рівня інтелекту та пам'яті.

Свіжі сезонні продукти

У Японії вибір страв визначається сезоном та часом року. Те, що саме дозріває в саду або на полі, складає місцевий раціон. І це стосується не лише овочів, фруктів та ягід, а також сезонної риби. Дозрілі в природних умовах, а не привізні заморські продукти – ось чому віддають перевагу японці, вважаючи їх більш корисними та смачними.

Натуральність

Японські кухарі готують страви таким чином, що їхній зовнішній вигляд практично не змінюється. Звичайно, для цього беруться лише свіжі продукти найвищої якості.

Збереження цінності

Збереження максимуму вітамінів і мінералів у кожній страві - важлива складова японської кухні. Тому особлива увага приділяється правильно обраному температурному режиму та спеціальному нарізанню овочів, при якій вони і виглядають привабливішими, і готуються швидше. А чим менше часу витрачається на варіння, тим більше вітамінів та мінеральних речовин зберігається у продукті.

Основа

Ну і ще одне правило японської філософії харчування: за традиційного застілля на столі повинні бути продукти і з моря, і з гір. Це всі види морської риби, молюски, водорості, рис, овочі за сезоном. Ну і звичайно популярні в Японії продукти з соєвих бобів: тофу, суп суп, соєвий соус.