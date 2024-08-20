Що буде, якщо щодня з'їдати по одному банану

Споживання одного в день допоможе тобі:

збільшити кількість електролітів, таких як калій, необхідних для нормальної роботи м’язів.

знизити рівень ЛПНЩ або "поганого" холестерину, зменшуючи ризик серцевих захворювань та інсульту.

підтримувати хороші бактерії в кишечнику, адже містить вітамін B6 , який необхідний для різних функцій організму, включаючи енергетичний обмін і підтримку здоров’я мозку.

покращити здоров’я кишечника та рівень цукру в крові, адже зелені банани містять стійкий крохмаль.

P.S. Купуйте одинокі банани та пишіть у коментарях який фрукт любите найбільше?