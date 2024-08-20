Что будет, если ежедневно съедать по одному банану

Потребление одного в день поможет тебе:

увеличить количество электролитов, таких как калий, необходимых для нормальной работы мышц.

снизить уровень ЛПНП или "плохого" холестерина, уменьшая риск сердечных заболеваний и инсульта.

поддерживать хорошие бактерии в кишечнике, ведь содержит витамин B6, который необходим для разных функций организма, включая энергетический обмен и поддержание здоровья мозга.

улучшить здоровье кишечника и уровень сахара в крови, ведь зеленые бананы содержат стойкий крахмал.

PS покупайте одинокие бананы и пишите в комментариях какой фрукт любите больше всего?