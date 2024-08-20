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Что будет, если ежедневно съедать по одному банану

Наталья СамойленкоНаталья Самойленко

Что будет, если ежедневно съедать по одному банану
Что будет, если ежедневно съедать по одному банану

Потребление одного в день поможет тебе:

  • увеличить количество электролитов, таких как калий, необходимых для нормальной работы мышц.
  • снизить уровень ЛПНП или "плохого" холестерина, уменьшая риск сердечных заболеваний и инсульта.
  • поддерживать хорошие бактерии в кишечнике, ведь содержит витамин B6, который необходим для разных функций организма, включая энергетический обмен и поддержание здоровья мозга.
  • улучшить здоровье кишечника и уровень сахара в крови, ведь зеленые бананы содержат стойкий крахмал.

PS покупайте одинокие бананы и пишите в комментариях какой фрукт любите больше всего?

Источник:instagram.com

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