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Здоров'я

Що буде, якщо щодня з'їдати по одному банану

Наталія СамойленкоНаталія Самойленко

Що буде, якщо щодня з'їдати по одному банану
Що буде, якщо щодня з'їдати по одному банану

Споживання одного в день допоможе тобі:

  •  збільшити кількість електролітів, таких як калій, необхідних для нормальної роботи м’язів.
  •  знизити рівень ЛПНЩ або "поганого" холестерину, зменшуючи ризик серцевих захворювань та інсульту.
  •  підтримувати хороші бактерії в кишечнику, адже містить вітамін B6 , який необхідний для різних функцій організму, включаючи енергетичний обмін і підтримку здоров’я мозку.
  •  покращити здоров’я кишечника та рівень цукру в крові, адже зелені банани містять стійкий крохмаль.

P.S. Купуйте одинокі банани та пишіть у коментарях який фрукт любите найбільше?

Джерело:instagram.com

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