Надзвичайно рідкісну чорну діру знайшли в центрі нашої галактики

Науковці у самому центрі нашої Галактики, всього в 0,1 світлового року від надмасивної чорної діри Стрілець A, виявлено надзвичайно рідкісну чорну діру середньої маси. Це відкриття проливає нове світло на еволюцію галактик та формування надмасивних чорних дір.

Чорні діри середньої маси – це дуже рідкісні об’єкти. Вони занадто масивні, щоб утворитися зі зірок, але занадто легкі, щоб вважатися надмасивними. До цього відкриття було відомо лише близько десятка таких об’єктів, пише IFLScience.

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Нова чорна діра була знайдена в зоряному скупченні IRS 13, яке розташоване в самому центрі Чумацького Шляху. Дослідники довгий час вважали, що центральним об’єктом цього скупчення є масивна зірка, але детальні спостереження показали, що це саме чорна діра.

Вчені вважають, що чорні діри середньої маси можуть бути "будівельними блоками" для надмасивних чорних дір. Поступово зливаючись одна з одною, вони можуть збільшуватися в масі і перетворюватися на гігантські чорні діри, які знаходяться в центрах галактик.

Це відкриття допомагає краще зрозуміти складні процеси, які відбуваються в самому центрі нашої Галактики. Нові спостереження за допомогою таких телескопів, як JWST та Надзвичайно великий телескоп, допоможуть отримати ще більше інформації про цю чорну діру та інші подібні об’єкти.

Раніше ми розповідали, що астрономи вважають, що вперше виявили зірку з темної матерії.

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