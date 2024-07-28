Чрезвычайно редкую черную дыру обнаружили в центре нашей галактики

Ученые в самом центре нашей Галактики, всего в 0,1 светового года от сверхмассивной черной дыры Стрелец A, обнаружена чрезвычайно редкая черная дыра средней массы. Это открытие проливает новый свет на эволюцию галактик и формирование сверхмассивных черных дыр.

Черные дыры средней массы – это очень редкие объекты. Они слишком массивны, чтобы образоваться из звезд, но слишком легкие, чтобы считаться сверхмассивными. До этого открытия было известно лишь около десяти таких объектов, пишет IFLScience.

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Новая черная дыра была найдена в звездном скоплении IRS 13, расположенном в самом центре Млечного Пути. Исследователи долгое время считали, что центральным объектом этого скопления является массивная звезда, но подробные наблюдения показали, что это черная дыра.

Ученые считают, что черные дыры средней массы могут быть "строительными блоками" для сверхмассивных черных дыр. Постепенно сливаясь друг с другом, они могут увеличиваться в массе и превращаться в гигантские чёрные дыры, находящиеся в центрах галактик.

Это открытие помогает лучше понять сложные процессы, происходящие в самом центре нашей Галактики. Новые наблюдения с помощью таких телескопов, как JWST и Чрезвычайно большой телескоп, помогут получить еще больше информации об этой черной дыре и других подобных объектах.

Ранее мы говорили, что астрономы считают, что впервые обнаружили звезду из темной материи.

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