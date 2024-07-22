Чіпси з лаваша з гуакамоле
Якщо ви шукаєте смачну та корисну закуску — ловіть рецепт мексиканського гуакамоле з домашніми чипсами.
Ідеальний варіант для літнього перекусу)
Для чипсів:
• Лаваш;
• Олія оливкова — 2 ст.л;
• Сіль — 0,5 ч.л;
• Перець чорний — 0,5 ч.л;
• Орегано — 0,5 ч.л;
• Паприка копчена — 0,5 ч.л;
• Куркума — 0,5 ч.л.
Для гуакамоле:
• Авокадо — 2 шт;
• Цибуля синя — 0,5 шт;
• Лайм — 1 шт;
• Томати — 1 шт.
Спосіб приготування:
1. Нарізати лаваш на трикутники.
2. Змішати оливкову олію та спеції.
3. Перемішати лаваш в пряній олії.
4. Поставити у розігріту до 180° духовку на 10-12 хвилин.
P.S.: смак чипсів можете регулювати самостійно, за допомогою улюблених спецій.
5. Авокадо подрібнити. Частину розтерти. Синю цибулю та томат подрібнити.
6. Перемішати, додати сіль, перець та сік лайма.
Готуйте для посиденьок з друзями та родиною.