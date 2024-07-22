Чипсы из лаваша с гуакамоле

Если вы ищете вкусную и полезную закуску – ловите рецепт мексиканского гуакамоле с домашними чипсами.

Идеальный вариант для летнего перекуса)

Для чипсов:

• Лаваш;

• Масло оливковое – 2 ст.л;

• Соль – 0,5 ч.л;

• Перец черный – 0,5 ч.л;

• Орегано – 0,5 ч.л;

• Паприка копченая – 0,5 ч.л;

• Куркума – 0,5 ч.л.

Для гуакамоле:

• Авокадо – 2 шт;

• Лук синий – 0,5 шт;

• Лайм – 1 шт;

• Томаты – 1 шт.

Способ приготовления:

1. Нарезать лаваш на треугольники.

2. Смешать оливковое масло и специи.

3. Перемешать лаваш в пряном масле.

4. Поставить в разогретую до 180° духовку на 10-12 минут.

PS: вкус чипсов можете регулировать самостоятельно с помощью любимых специй.

5. Авокадо измельчить. Часть растереть. Синий лук и томат измельчить.

6. Перемешать, добавить соль, перец и сок лайма.

Готовьте для посиделок с друзьями и семьей.