Чіпси з лаваша з гуакамоле

Якщо ви шукаєте смачну та корисну закуску — ловіть рецепт мексиканського гуакамоле з домашніми чипсами.

Ідеальний варіант для літнього перекусу)

Для чипсів:

• Лаваш;

• Олія оливкова — 2 ст.л;

• Сіль — 0,5 ч.л;

• Перець чорний — 0,5 ч.л;

• Орегано — 0,5 ч.л;

• Паприка копчена — 0,5 ч.л;

• Куркума — 0,5 ч.л.

Для гуакамоле:

• Авокадо — 2 шт;

• Цибуля синя — 0,5 шт;

• Лайм — 1 шт;

• Томати — 1 шт.

Спосіб приготування:

1. Нарізати лаваш на трикутники.

2. Змішати оливкову олію та спеції.

3. Перемішати лаваш в пряній олії.

4. Поставити у розігріту до 180° духовку на 10-12 хвилин.

P.S.: смак чипсів можете регулювати самостійно, за допомогою улюблених спецій.

5. Авокадо подрібнити. Частину розтерти. Синю цибулю та томат подрібнити.

6. Перемішати, додати сіль, перець та сік лайма.

Готуйте для посиденьок з друзями та родиною.