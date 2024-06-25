Чотирибальна магнітна буря не планує завершуватися: як захиститися від геошторму

У вівторок, 25 червня, на Землі триває геомагнітний шторм силою у чотири бали. Такі магнітні бурі небезпечні для метеопатів та людей з хронічними захворюваннями.

За даними сервісу спостереження за сонячними спалахами Meteoagent, геомагнітні збурення на Землі мають припинитися у середу, однак графік може змінюватися.

Магнітна буря сьогодні. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms Магнітна буря сьогодні. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms

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Вплив магнітних бур на людину може бути різним, і залежить від багатьох факторів, таких як:

Індивідуальна чутливість: деякі люди більш метеозалежні, ніж інші.

Стан здоров'я: люди з хронічними захворюваннями, такими як серцево-судинні захворювання, головні болі або мігрені, можуть відчувати загострення симптомів.

Вік: люди похилого віку та діти частіше відчувають вплив магнітних бур.

Важливо зазначити, що не всі люди відчувають вплив магнітних бур. Деякі люди можуть не відчувати жодних симптомів. Щоб зменшити вплив магнітних бур варто:

Дотримуватися здорового способу життя: це включає здорове харчування, достатній сон і регулярні фізичні вправи. Стрес може посилити вплив магнітних бур. Тому важливо знайти способи зменшити стрес у своєму житті. Якщо ви відчуваєте сильні симптоми під час магнітних бур, ви можете поговорити зі своїм лікарем про можливість прийому ліків.

Пам'ятайте, що якщо ви відчуваєте будь-які незвичні симптоми під час магнітної бурі, важливо звернутися до лікаря.

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