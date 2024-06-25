Четырехбалльная магнитная буря не планирует завершаться: как защититься от геошторма

Во вторник, 25 июня, на Земле идет геомагнитный шторм силой в четыре балла. Такие магнитные бури небезопасны для метеопатов и людей с хроническими заболеваниями.

По данным сервиса наблюдения за солнечными вспышками Meteoagent, геомагнитные возмущения на Земле должны прекратиться в среду, однако график может изменяться.

Магнитная буря сегодня. Источник: meteoagent.com/solar-flares-storms

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Воздействие магнитных бурь на человека может быть разным, и зависит от многих факторов, таких как:

Индивидуальная чувствительность: некоторые люди более метеозависимы, чем другие.

Состояние здоровья: люди с хроническими заболеваниями, такими как сердечно-сосудистые заболевания, головные боли или мигрени, могут ощущать обострение симптомов.

Возраст: пожилые люди и дети чаще испытывают влияние магнитных бурь.

Важно отметить, что не все люди испытывают влияние магнитных бурь. Некоторые люди могут не испытывать никаких симптомов. Чтобы уменьшить влияние магнитных бурь следует:

Соблюдать здоровый образ жизни: это включает здоровое питание, достаточный сон и регулярные физические упражнения. Стресс может усилить влияние магнитных бурь. Поэтому важно найти способы снизить стресс в своей жизни. Если вы чувствуете сильные симптомы во время магнитных бурь, вы можете поговорить со своим врачом о возможности приема лекарства.

Помните, что если вы испытываете какие-либо необычные симптомы во время магнитной бури, важно обратиться к врачу.

Ранее мы сообщали, что ученые нашли способ снизить боль без лекарств.

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